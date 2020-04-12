紐約武漢肺炎添783死 州長籲謹慎重啟經濟

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）紐約州單日783人因感染武漢肺炎喪命，連5天新增逾700死，累計8627人死亡。在重啟經濟呼聲高漲的情況下，紐約州長古莫呼籲謹慎而行，以免好不容易趨穩的疫情再度惡化。

古莫（Andrew Cuomo）今天簡報時說，紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情曲線持續趨平。住院病患總數似乎達高峰，新增住院與加護病房患者3日平均線持續向下，插管治療人數較前一天減少26人，都是正面跡象。

壞消息是新增死亡數居高不下，連5天超過700人喪命。紐約州昨天783人染疫不治身亡，古莫說，每日新增死亡數逐漸穩定，卻是以「恐怖速率」趨穩。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球172萬人感染武漢肺炎、10.4萬人喪命，美國確診病例達50.6萬例、近2萬人死亡，超越義大利，成為全球通報死亡數最多的國家。

自3月中旬起，全美多地相繼頒布居家防疫令，大量商家被迫停業，經濟幾近陷入停擺。過去3週，美國超過1600萬人申請失業給付。隨著疫情出現趨緩跡象，美國總統川普鬆綁防疫方針的壓力愈來愈沉重，多次承諾經濟「很快」能重上軌道。

古莫態度保守許多，呼籲相關討論不要沾染政治。他表示，專家預估死亡人數雖比實際數字高，但他不會太早下定論，因為「比賽還沒結束」，第2波疫情是否到來仍未知。

古莫說：「如果1、2月沒有人敲響警鐘，我們怎麼知道現在已經安全，可以邁出下一步了？」

他強調，重啟經濟不只關乎經濟，也是公衛議題；經濟有必要儘快重上軌道，但不能要求民眾在賺錢與失去人命間做選擇。政府應大規模推行病毒與抗體檢測，參考武漢、義大利等地經濟重啟情形再決策，「犯錯一次就夠了，這個國家不該再經歷一遍」。

為了防疫，紐約市約1800所公立學校3月中起關閉，市長白思豪（Bill de Blasio）今天宣布這項措施將持續到本學年結束，9月展開的下個學年才可能恢復到校上課。

古莫對此表示，這只是白思豪個人意見，全州公立學校重新開放權力掌握在他手中。紐約大都會區、商業與學校、甚至和鄰近的新澤西、康乃狄克州都應協調重啟，避免家長要回工作崗位、孩童卻無法回學校上課的情形。（編輯：劉學源）1090412