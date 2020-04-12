武漢肺炎全球最新情報 4/12

紐約州為防止武漢肺炎疫情惡化，要求多數民眾居家辦公，大量商家被迫停業，沿線名店雲集的曼哈頓第五大道揮別昔日車水馬龍景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月12日

（中央社台北12日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球累計超過177萬例確診，死亡人數逾10萬8000人。

美國境內染疫不治病患攀升至2萬463人，取代義大利高居全球之冠，確診感染者高達52萬6396人；日本東京新增197例確診，再創單日新高；西班牙單日死亡病例增幅連3天下滑；中國上海10日新增80起疑似病例，全部來自俄羅斯。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※亞洲

●台灣

11日新增3例確診，均為境外移入病例，分別來自美國及法國，累計病例達385例。

●中國

中國11日通報，中國大陸（不含港澳）10日新增確診46例，其中42例為境外移入，本土4例。武漢解除封城第3天，新增死亡2人，無新增病例。

上海10日新增80起疑似病例，全部來自俄羅斯，並乘坐同一班航班抵達上海浦東國際機場。

截至台灣時間11日凌晨3時，中國累計通報確診8萬1953例、累計治癒出院7萬7525例，累計死亡3339例。

●日本

東京11日新增197起確診病例，再創單日新高，累計境內確診感染6923例，日本放送協會（NHK）報導，若加上鑽石公主號郵輪確診712人，則累計確診7635例。首相安倍晉三呼籲民眾避免前往酒吧和餐飲店等夜間娛樂場所。

日本11日總共有743人確診感染武漢肺炎，再創單日新高。圖為11日行人較以往稀少的東京澀谷中心街頭大螢幕播放知事小池百合子的防疫宣導影片。（共同社提供）

●韓國

韓國11日通報新增30起病例，境內累計確診1萬480例。韓國另決定使用電子手環，約束違反自我隔離規定的民眾。

●新加坡

新加坡衛生部11日通報，境內新增191起武漢肺炎確診病例，迄今累計確診病例2299起，11日出現第8起新增病例。

●印尼

印尼表示，境內11日新增330起確診病例，累計3842例；死亡病例新增21例，累計327例。

●泰國

泰國11日新增45起確診及2起死亡病例，確診總數來到2518人，死亡總數增至35人。

泰國首都曼谷的10天禁止販酒令已生效，且泰國77府中約有47府也實施這項禁令，直到4月15日或4月底為止。

●馬來西亞

馬來西亞11日新增184起確診病例，累計達4530例；死亡病例增加3起，累計73例。另外，13日起獲准營業的洗衣店及理髮店一週只能營業3天，，即每週二、週四及週六，營業時間為上午10時至晚上8時。

●菲律賓

菲律賓11日新增26起死亡病例，累計247人不治；確診病例新增233起，累計4428起。

泰國關閉商場並要求餐廳只能做外帶業務，在曼谷的商場大廳排了椅子，讓外送員可坐著等待。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月9日

●印度

印度多名官員11日表示，總理莫迪（Narendra Modi）將把封鎖措施效期延長兩週。

●俄羅斯

俄羅斯11日通報新增1667起確診病例，全國確診總數來到1萬3584例；疫情相關死亡病例新增12例，累計106例。

※中東

●伊朗

伊朗11日通報，境內新增125起死亡病例，累計死亡數達到4357人；新增1837起確診病例，全國累計確診數達7萬29例。

●土耳其

土耳其11日通報5138起武漢肺炎確診病例，再創新高，使得累計病例數破5萬例，來到5萬2167例；新增95例不治，累計死亡數來到1101例。

土耳其11日起對31個省實施宵禁48小時。平日車水馬龍的首都安卡拉柯澤賴商圈主要幹道於下午時分一片死寂，只見警方在路上執行攔查。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月11日

土耳其11日起對31個省實施宵禁48小時。平日人潮絡繹的首都安卡拉柯澤賴商圈於下午時分一片死寂，荷槍警察在人行道上攔查行人。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月11日

●葉門

葉門10日通報首例確診。

※歐洲

●義大利

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時疫情統計地圖，義大利目前累計15萬2271例確診，病故人數為1萬9468人。

●西班牙

西班牙11日通報，境內新增510例死亡，連續3天新增死亡數下滑，同時也是3月23日以來的最低數據，全國累計1萬6353人病故；確診新增4800例，總計16萬1852例確診。

西班牙政府13日起會在地鐵站和火車站發放口罩。

●英國

英國過去24小時內新增917起死亡病例，雖然比前一天的980人略降，但連續兩天超過900人，累計致死人數9875人，確診人數7萬8991例。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）11日說，英國疫情尚未達到高峰，因此將繼續對人民行動施以限制。

英國首相強生（Boris Johnson）染疫，9日晚已轉出加護病房，首相辦公室11日表示，強生復原情況良好。

●德國

德國11日新增4133例確診，累計確診11萬7658例。

●荷蘭

荷蘭11日新增1316例確診，全國累計2萬4413例確診；新增132例死亡，累計2643人不治。

●瑞士

瑞士死亡病例已增至831例；確診攀升至2萬4900例。

※美洲

●美國

根據約翰霍普金斯大學統計，美國境內染疫不治病患攀升至2萬463人，取代義大利高居全球之冠，確診感染者高達52萬6396人。

美國核子動力航空母艦「羅斯福號」又有103名官兵病毒檢測呈現陽性，使得累計確診官兵人數攀升至550人。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）11日表示，紐約州疫情曲線持續趨平。住院病患總數似乎達高峰，新增住院與加護病房患者3日平均線持續向下，插管治療人數較前一天減少26人，都是正面跡象，但壞消息是新增死亡數居高不下，連5天超過700人喪命。

●加拿大

加拿大死亡病例10日增至531例，確診突破2萬1000例。

●巴西

巴西10日表示，一名亞諾馬米族（Yanomami）原住民男孩染疫病逝。

●烏拉圭

澳洲郵輪「莫提默號」（Greg Mortimer）10日抵達烏拉圭首都蒙狄維歐（Montevideo）港口，船上有超過100人染疫。

滯留南美洲國家烏拉圭外海2週的澳洲郵輪「莫提默號」10日抵達烏國首都蒙狄維歐港口。（美聯社）

※大洋洲

●澳洲

澳洲11日新增86例確診，累計6238例感染，死亡病例達56例。

●紐西蘭

紐西蘭11日通報新增2起死亡病例，為目前單日最高增幅，境內累計4人不治；確診新增20例，境內累計1035例。

※非洲

●南非

南非是受疫情衝擊最嚴重的非洲國家，境內有超過2000例確診；死亡達24例。

●馬利

馬利宣布一項針對貧困者及受疫情重創企業的援助計畫。1090412