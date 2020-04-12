武漢肺炎全球最新情報 4/12
（中央社台北12日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球累計超過177萬例確診，死亡人數逾10萬8000人。
美國境內染疫不治病患攀升至2萬463人，取代義大利高居全球之冠，確診感染者高達52萬6396人；日本東京新增197例確診，再創單日新高；西班牙單日死亡病例增幅連3天下滑；中國上海10日新增80起疑似病例，全部來自俄羅斯。
以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：
※亞洲
●台灣
11日新增3例確診，均為境外移入病例，分別來自美國及法國，累計病例達385例。
●中國
中國11日通報，中國大陸（不含港澳）10日新增確診46例，其中42例為境外移入，本土4例。武漢解除封城第3天，新增死亡2人，無新增病例。
上海10日新增80起疑似病例，全部來自俄羅斯，並乘坐同一班航班抵達上海浦東國際機場。
截至台灣時間11日凌晨3時，中國累計通報確診8萬1953例、累計治癒出院7萬7525例，累計死亡3339例。
●日本
東京11日新增197起確診病例，再創單日新高，累計境內確診感染6923例，日本放送協會（NHK）報導，若加上鑽石公主號郵輪確診712人，則累計確診7635例。首相安倍晉三呼籲民眾避免前往酒吧和餐飲店等夜間娛樂場所。
●韓國
韓國11日通報新增30起病例，境內累計確診1萬480例。韓國另決定使用電子手環，約束違反自我隔離規定的民眾。
●新加坡
新加坡衛生部11日通報，境內新增191起武漢肺炎確診病例，迄今累計確診病例2299起，11日出現第8起新增病例。
●印尼
印尼表示，境內11日新增330起確診病例，累計3842例；死亡病例新增21例，累計327例。
●泰國
泰國11日新增45起確診及2起死亡病例，確診總數來到2518人，死亡總數增至35人。
泰國首都曼谷的10天禁止販酒令已生效，且泰國77府中約有47府也實施這項禁令，直到4月15日或4月底為止。
●馬來西亞
馬來西亞11日新增184起確診病例，累計達4530例；死亡病例增加3起，累計73例。另外，13日起獲准營業的洗衣店及理髮店一週只能營業3天，，即每週二、週四及週六，營業時間為上午10時至晚上8時。
●菲律賓
菲律賓11日新增26起死亡病例，累計247人不治；確診病例新增233起，累計4428起。
●印度
印度多名官員11日表示，總理莫迪（Narendra Modi）將把封鎖措施效期延長兩週。
●俄羅斯
俄羅斯11日通報新增1667起確診病例，全國確診總數來到1萬3584例；疫情相關死亡病例新增12例，累計106例。
※中東
●伊朗
伊朗11日通報，境內新增125起死亡病例，累計死亡數達到4357人；新增1837起確診病例，全國累計確診數達7萬29例。
●土耳其
土耳其11日通報5138起武漢肺炎確診病例，再創新高，使得累計病例數破5萬例，來到5萬2167例；新增95例不治，累計死亡數來到1101例。
●葉門
葉門10日通報首例確診。
※歐洲
●義大利
根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時疫情統計地圖，義大利目前累計15萬2271例確診，病故人數為1萬9468人。
●西班牙
西班牙11日通報，境內新增510例死亡，連續3天新增死亡數下滑，同時也是3月23日以來的最低數據，全國累計1萬6353人病故；確診新增4800例，總計16萬1852例確診。
西班牙政府13日起會在地鐵站和火車站發放口罩。
●英國
英國過去24小時內新增917起死亡病例，雖然比前一天的980人略降，但連續兩天超過900人，累計致死人數9875人，確診人數7萬8991例。
英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）11日說，英國疫情尚未達到高峰，因此將繼續對人民行動施以限制。
英國首相強生（Boris Johnson）染疫，9日晚已轉出加護病房，首相辦公室11日表示，強生復原情況良好。
●德國
德國11日新增4133例確診，累計確診11萬7658例。
●荷蘭
荷蘭11日新增1316例確診，全國累計2萬4413例確診；新增132例死亡，累計2643人不治。
●瑞士
瑞士死亡病例已增至831例；確診攀升至2萬4900例。
※美洲
●美國
根據約翰霍普金斯大學統計，美國境內染疫不治病患攀升至2萬463人，取代義大利高居全球之冠，確診感染者高達52萬6396人。
美國核子動力航空母艦「羅斯福號」又有103名官兵病毒檢測呈現陽性，使得累計確診官兵人數攀升至550人。
紐約州長古莫（Andrew Cuomo）11日表示，紐約州疫情曲線持續趨平。住院病患總數似乎達高峰，新增住院與加護病房患者3日平均線持續向下，插管治療人數較前一天減少26人，都是正面跡象，但壞消息是新增死亡數居高不下，連5天超過700人喪命。
●加拿大
加拿大死亡病例10日增至531例，確診突破2萬1000例。
●巴西
巴西10日表示，一名亞諾馬米族（Yanomami）原住民男孩染疫病逝。
●烏拉圭
澳洲郵輪「莫提默號」（Greg Mortimer）10日抵達烏拉圭首都蒙狄維歐（Montevideo）港口，船上有超過100人染疫。
※大洋洲
●澳洲
澳洲11日新增86例確診，累計6238例感染，死亡病例達56例。
●紐西蘭
紐西蘭11日通報新增2起死亡病例，為目前單日最高增幅，境內累計4人不治；確診新增20例，境內累計1035例。
※非洲
●南非
南非是受疫情衝擊最嚴重的非洲國家，境內有超過2000例確診；死亡達24例。
●馬利
馬利宣布一項針對貧困者及受疫情重創企業的援助計畫。1090412