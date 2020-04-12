法國單日死亡人數下滑 衛生部：仍不可大意

（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數今天新增635例，少於昨天的987例，加護病房患者人數也連續第3天下滑，全國為遏止疫情擴散的封鎖措施露出奏效的曙光。

衛生部數據顯示，加護病房患者人數從前一天的7004降至6883，降幅近2%；住院人數幾維持在3萬1320例不變，僅增加53例或0.2%。

總死亡病例新增635例或5%，來到1萬3832例，少於昨天通報的987例。

境內新增確診病例有3114例，累計9萬3790例，增幅達3.4%，比前4天所見的5%以上要趨緩得多。

老人安養院新增病例達1671例，或5%，來到3萬5864例。法國衛生部並首次細分這項數據，說其中1萬1175例為確診，2萬4689例為疑似病例。

法國並不替老人安養院進行全面採檢，只要一間安養院內有2到3例確診，其他出現症狀的老人就會被納入疑似病例統計之中。

若把安養院的疑似病例納入確診病例之中，法國境內確診或疑似病例總數今天來到11萬8479例。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）告訴記者：「疫情似達到非常高的平原期，但疫情依舊十分活躍。我們絕對有必要持續警戒。」

法國自3月17日起實施封城以遏止疫情擴散，民眾僅能從事必要旅行，且須備有簽字文件當作證明。

沙羅孟表示，如果平原期能持續下去，意味著「我們共同取得第一階段的成功，封城發揮出第一波功效。」

但他警告：「這依舊是非常高的平原期階段…入院人數仍很多…現在預測未來不僅言之過早，也並不適當。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1090412