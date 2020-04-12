更多編輯台推薦新聞：
不只中職 紐時撰文NBA能從台灣籃球防疫學習
運動

不只中職 紐時撰文NBA能從台灣籃球防疫學習

白宮罕見重批美國之音：淪為中國喉舌
國際

白宮罕見重批美國之音：淪為中國喉舌

研究：紐約武漢肺炎疫情多由歐傳入 中國仍是病毒源頭
國際

研究：紐約武漢肺炎疫情多由歐傳入 中國仍是病毒源頭

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

照常辦足球賽 世衛憂白俄羅斯疫情進入新階段

最新更新：2020/04/12 09:15

（中央社明斯克11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）官員關切白俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已進入令人擔憂的新階段，今天敦促白俄羅應實施進一步措施。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）最近數週來對於遏止病毒擴散所需的維持社交距離和其他措施，一直低調處理。

當歐洲其他國家已進行封鎖，並取消公眾場合活動之際，白俄羅斯仍繼續舉行職業足球賽。

魯卡申柯自1994年走馬上任帶領這950萬人口的前蘇聯國家。他曾表示，喝伏特加酒、駕駛曳引機，以及去桑拿泡澡，有助抗疫，而他也秀自己玩冰上曲棍球，和其他隊友擁抱。

路透社報導，白俄羅斯目前為止為有2226人感染2019冠狀病毒疾病，以及23人病亡。

世衛本週派遣赴白俄羅斯代表團團長歐康納（Patrick O'Connor）表示，白俄羅斯先前已有行動檢測2019冠狀病毒疾病患者。

但病毒已經透過社區傳播，開始在首都明斯克及其他地區擴散。「白俄羅斯已進入疫情的新階段。」

歐康納說：「我們見到社區傳播發生了...此一情況令人擔憂，新措施必須到位。」

他表示，世衛建議白俄羅斯在各地社區廣泛實施管制，拉長人與人之間距離，並且繼續執行隔離與檢測，追蹤2019冠狀病毒疾病患者的接觸史。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1090412

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報