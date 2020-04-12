照常辦足球賽 世衛憂白俄羅斯疫情進入新階段

（中央社明斯克11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）官員關切白俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已進入令人擔憂的新階段，今天敦促白俄羅應實施進一步措施。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）最近數週來對於遏止病毒擴散所需的維持社交距離和其他措施，一直低調處理。

當歐洲其他國家已進行封鎖，並取消公眾場合活動之際，白俄羅斯仍繼續舉行職業足球賽。

魯卡申柯自1994年走馬上任帶領這950萬人口的前蘇聯國家。他曾表示，喝伏特加酒、駕駛曳引機，以及去桑拿泡澡，有助抗疫，而他也秀自己玩冰上曲棍球，和其他隊友擁抱。

路透社報導，白俄羅斯目前為止為有2226人感染2019冠狀病毒疾病，以及23人病亡。

世衛本週派遣赴白俄羅斯代表團團長歐康納（Patrick O'Connor）表示，白俄羅斯先前已有行動檢測2019冠狀病毒疾病患者。

但病毒已經透過社區傳播，開始在首都明斯克及其他地區擴散。「白俄羅斯已進入疫情的新階段。」

歐康納說：「我們見到社區傳播發生了...此一情況令人擔憂，新措施必須到位。」

他表示，世衛建議白俄羅斯在各地社區廣泛實施管制，拉長人與人之間距離，並且繼續執行隔離與檢測，追蹤2019冠狀病毒疾病患者的接觸史。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1090412