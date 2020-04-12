佛州迪士尼無薪假 4萬工會員工停薪仍享1年福利

（中央社佛州奧蘭多11日綜合外電報導）美國佛州「迪士尼世界」打算約1週後停發4萬多名員工薪水，但健保等福利最長可續享1年；這是這座迪士尼主題樂園3月中因武漢肺炎疫情關閉以來，最大一波無薪假行動。

美聯社報導，根據迪士尼世界（Walt Disney World）員工工會「服務貿易評議工會」（Service Trades Council）發布聲明，迪士尼員工放無薪假期間，仍可享有醫療、牙醫與壽險福利，最長持續1年，且4月19日起放無薪假的員工，年資與工資率維持不變。

工會對會員發出聲明說道：「這份協議為工會4萬3000名迪士尼員工提供的保護和福利，優於美國其他放無薪假或遭解僱的員工。」

工會表示，約200名員工會留在工作崗位提供「必要責任」，並依年資獲得職位。

代表保全、設施工作人員和營運人員的工會10日和迪士尼世界達成類似協議，園區表演藝人工會也已於本週稍早與園方達成協議，服務貿易評議工會今天這份協議，是與迪士尼世界達成協議的最大工會組織。

迪士尼世界共擁有7萬7000名員工，是美國最大的單一地點雇主。

迪士尼世界的主題樂園、娛樂區與飯店3月中關閉，員工不用上班但薪水照領；然而現在迪士尼主管表示，因為不知道園區何時才能重新開放，4月19日起將停止發薪。

迪士尼也表示，主管，以及未加入工會且從事非必要工作的正職和時薪雇員，也都將放無薪假。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090412