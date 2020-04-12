武漢肺炎／病情好轉 英相強生：我欠醫護人員一條命

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），一度轉入加護病房，但病情逐漸好轉，他對醫護人員表達感謝，強調「我欠他們一條命」。

英國廣播公司（BBC）報導，強生在9日轉出加護病房後首次發表公開聲明，表達對醫護人員的敬意，他說：「我非常感謝他們，我欠他們一條命。」

強生感染武漢肺炎後病情惡化，一度轉入加護病房治療，3天後病情好轉，轉回普通病房。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）11日在疫情例行記者會表示，強生仍需要「時間與空間休息，以恢復健康」。

BBC分析，強生預期還須休養數周，外相拉布（Dominic Raab）將繼續暫代首相職務，並帶領內閣重新檢討封鎖措施。

英國昨天通報一天內新增917起死亡案例，連續2天超過900例，累計9875例；不過，報導指出，這些數據僅來自醫院，未計入照護中心及社區案例，數字變化在某種程度上反映了通報系統的瓶頸。

同時，由國會議員組成的跨黨派團體要求國會以視訊方式緊急恢復運作，如此政府才能在這次危機中負起責任。

英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）已要求與下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）及議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）進行緊急對談，討論在4月21日結束休會，內閣大臣可直接受質詢。

施凱爾說，工黨支持政府實施的「許多措施」，但仍有一系列問題「需要被解答」，包括清楚說明近期封鎖令的退場機制、關於提升篩檢量能的解決辦法，以及對國家醫療保健服務（NHS）前線人員個人防護裝備（PPE）的支援。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090412