武漢肺炎全球確診破178萬例 近11萬人病死

（中央社巴黎12日綜合外電報導）法新社彙整官方數據做出統計，截至台北時間12日晚間7時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例已增至10萬9307例，確診逾178萬750例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球累計確診病例中，有至少35萬9200人已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測重症病例。

美國是全球通報確診數及病死人數最多的國家，境內有2萬608人不治，確診達53萬6例。

義大利則是全球死亡病例數第2多的國家，境內累計1萬9468人病亡，確診達15萬2271例。

疫情重災國還包含西班牙（16萬6019例確診，1萬6972死）、法國（12萬9654例確診，1萬3832死）和英國（7萬8991例確診，9875死）。

中國（不含港澳）境內目前通報3339死和8萬2052例確診，以及7萬7575人治癒。自台北時間12日凌晨3時以來，中國未通報新增死亡病例，但新增99例確診。

依各大陸區分，歐洲累計確診90萬9769例，7萬5018死；美國和加拿大累計確診55萬3203例，2萬1286死；亞洲累計確診13萬7072例，4878死；中東累計確診9萬8400例，4768死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診6萬1098例，2548死；非洲累計確診1萬3697例，742死；大洋洲累計確診7515例，67死。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090412