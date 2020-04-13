Fed官員：美經濟恐因疫情反覆關閉 復甦之路漫長

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里今天說，2019冠狀病毒疾病對美國經濟造成破壞，未來復甦之路恐「漫長而艱辛」，部分經濟活動將間歇性關閉又重啟。

卡西卡里（Neel Kashkari）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時表示，除非未來幾個月出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的療法或疫苗，否則預測經濟可以迅速復甦不啻是過度樂觀。

根據哥倫比亞廣播公司的文稿，卡西卡里說：「除非我們出現了有效的療法或疫苗，否則未來將面臨漫長而艱辛的道路。在這種情況下，我難以預測會看到V型復甦。」

卡西卡里發表這番話的時間點，就在美國總統川普表示，他希望儘快重新啟動經濟之際。川普10日說，他將在本週公布一個新顧問團，這個顧問團將聚焦重啟經濟的進程。

公衛專家警告，倘若政府這次祭出的空前居家令解除，美國染疫死亡人數恐從目前的2萬1300人，在今年夏天期間攀升至20萬人。居家令將在本月底到期，在政府的禁足令下，商家關門，多數民眾待在家中。

美國國會3月通過規模3500億美元抗疫紓困方案，卡西卡里表示，中小企業仍需要更多的援助，但他有信心國會將批准其他紓困援助，挹注更多資金。

卡西卡里指出，在2019冠狀病毒疾病缺乏有效療法或疫苗的情況下，隨著疫情的起伏，美國經濟可能面長達18個月的滾動式關閉又重啟。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）接受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時表示，部分經濟活動可能在5月重啟，但要注意疫情可能在秋季再度爆發。

卡西卡里說：「我們可能會出現一波又一波的疫情爆發，然後得到控制，疫情再爆發，接著又得到控制，一直持續到我們真正找到治療方法和疫苗為止。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090413