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新加坡防疫 利用海上旅館安置移工

最新更新：2020/04/13 17:15

（中央社新加坡13日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）迅速擴散，新加坡急於尋找可供取代爆發疫情移工宿舍的住處，準備把數百外籍勞工安置在住宿船。這種船通常供離岸及海洋相關產業工作人員使用。

數萬名移工住在新加坡各地的狹窄宿舍裡，這個群體近期成了新加坡的最大感染源。其中許多移工來自南亞。

新加坡當局把部分移工宿舍內的健康居民遷移到軍營、展覽中心、閒置公共住屋，以及號稱「海上旅館」的住宿船等地點。

新加坡交通部長許文遠（Khaw Boon Wan）昨天參訪一艘住宿船後，在臉書（Facebook）發文表示：「每處設施可容納數百人，也可適當安排保持安全社交距離。」

他說，這些住宿船都靠泊在海港碼頭的限制區域。

新加坡海事及港務管理局（Maritime and Port Authority）表示，正與碼頭營運業者PSA Singapore、基帕爾公司（Keppel Corp）的機具製造商、提供浮動住宿船的海事公司Bibby Maritime、服務式公寓業者「雅詩閣」（The Ascott）等合作，引入並管理兩艘住宿船。

許文遠公布幾張照片顯示乾淨的基本型船艙，內有3張鋪著藍色床單的床；他說，住客可以使用甲板，每天運動一小時。

住客的餐食會在其他地方料理好再送到船艙，以避免人際接觸；另也會在不遠的岸上準備醫療設施。

新加坡昨天通報233起新增確診病例，累計達2532例，其中8人死亡。（譯者：曾依璇/核稿：林治平）1090413

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