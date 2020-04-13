大馬打造醫療機器人巡房 降低醫護人員染疫風險

（中央社吉隆坡13日綜合外電報導）馬來西亞科學家打造出外型為圓筒狀的醫療機器人，希望利用機器人巡視2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者病房，降低醫護人員感染風險。

法新社報導，這型高150公分的白色醫療機器人搭載攝影鏡頭和螢幕，讓患者能夠與醫護人員進行遠端溝通。

馬來西亞國際伊斯蘭大學（International Islamic University Malaysia）科學家打造的這種機器人，也配備可遠端測量患者體溫的裝置，目的在於協助護理師和醫生巡房時，與患者保持社交距離。

醫療機器人團隊成員朱基夫里（Zulkifli Zainal Abidin）說，開發這個機器人的成本為1萬5000令吉（約新台幣10萬5000元），馬來西亞國際伊斯蘭大學計劃盡快在自家的私立醫院中試用。不過馬來西亞國際伊斯蘭大學的醫院沒有治療染疫患者。

如果試用證明成功，科學家希望這種機器人可使用在負責治療COVID-19患者的政府醫院中。

馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增153起武漢肺炎確診病例，累計達4683例；死亡病例增3起，累計76例。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1090413