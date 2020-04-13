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傳參與5G建設恐遭封殺 華為警告英國將傷己

最新更新：2020/04/13 18:56

（中央社倫敦13日綜合外電報導）由於英國政壇傳出因武漢肺炎疫情而應檢討與中國關係呼聲，使得中國電信設備巨擘華為能否參與英國5G網路建設充滿變數。華為今天發表公開信警告，若排除華為將對英國構成損害。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，截至昨天統計死亡已突破萬人。首相強生（Boris Johnson）也染疫於5日入院治療，昨天已出院。

英國廣播公司（BBC）報導，15名英國保守黨國會議員4日致函強生，要求重新思考與中國的關係。信中寫道：「過去一段時間，英國允許自己加深對中國的依賴，卻未從戰略上對國家長期經濟、技術和安全需求進行檢討。」

英國政府1月同意讓華為有限度參與英國5G網路建設。但到了3月，執政的保守黨一批後座議員（backbench）表達持反對意見，並將致力扭轉政策。

負責英國業務的華為副總裁張建崗今天在公開信中表示，英國自爆發疫情以來，家戶網路數據用量至少增加50%，對英國電信系統構成「顯著壓力」。

張建崗指出，華為為因應情勢，持續與英國電信（BT）、伏德風（Vodafone）和EE等電信業夥伴合作，並在英國3個地點設置新倉庫，以確保備用零件供應無虞。

張建崗也說，當前危機凸顯英國有多少人「困在數位通訊的慢車道上」，尤其在鄉間地區。他警告，英國未來5G網路若排除華為參與，將是犯下錯誤。

張建崗寫道：「有些人選擇繼續攻訐我們，卻提不出任何證據。…阻礙我們參與英國5G上線，將對英國構成損害。」

英國政府已禁止華為參與英國5G網路建設中最敏感部分，而無線電塔等周邊設備最多也只能參與35%。但英國批評者主張，讓華為參與任何部分都會構成安全風險，因北京當局可能藉此進行監視，甚至破壞通訊。

英國「週日郵報」（Mail on Sunday）3月29日報導，強生政府非常不滿中國對武漢肺炎疫情的處理，一旦危機結束，勢必重新檢討雙方關係，可能包括撤回1月決策。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1090413

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