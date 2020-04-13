武漢肺炎全球確診破185萬例 逾11萬人病死

（中央社巴黎13日綜合外電報導）法新社彙整官方數據做出統計，截至台北時間13日晚間7時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例已增至11萬4539例，確診逾185萬3300例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球累計確診病例中，有至少39萬5000人已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測重症病例。

美國是全球通報確診數及病死人數最多的國家，境內有2萬2109人不治，確診達55萬7590例。

義大利則是全球死亡病例數第2多的國家，境內累計1萬9899人病亡，確診達15萬6363例。

疫情重災國還包含西班牙（16萬9496例確診，1萬7489死）、法國（13萬2591例確診，1萬4393死）和英國（8萬4270例確診，1萬612死）。

中國（不含港澳）境內目前通報3341死和8萬2160例確診，以及7萬7663人治癒。中國通報新增2死亡病例和108例確診。

依各大陸區分，歐洲累計確診93萬2340例，7萬8152死；美國和加拿大累計確診58萬1883例，2萬2857死；亞洲累計確診14萬154例，4989死；中東累計確診10萬1742例，4901死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診6萬4924例，2778死；非洲累計確診1萬4440例，791死；大洋洲累計確診7825例，71死。（譯者：陳政一）1090413