武漢肺炎全球最新情報 4/14

（中央社台北日14日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球累計突破188萬例確診，死亡人數超過11.7萬人。法國總統宣布禁足令延至5月11日。英國政府也表示，暫不會解除目前的禁足令。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣13日新增5例確診個案，全為境外移入，其中4例為在美洲滯留數日的珊瑚公主號旅客。目前全台累計393例。

● 中國

中國（不含港澳）境內目前通報3341死和8萬2160例確診，以及7萬7663人治癒。中國通報新增2死亡病例和108例確診。

● 日本

根據NHK最新統計，截至13日深夜，日本境內有7688例，鑽石公主號712例，總共是8400例確診。東京有2158例，是日本47個都道府縣疫情最嚴重的地區，其次大阪府835例。

日本疫情延燒，首相安倍晉三12日在推特發文並附上影片，呼籲民眾待在家中。雖然這則推文引發不少批評，但按讚數逾37萬也創安倍推文新高紀錄。

日本東京都中野區的中野江古田醫院，至今院內包括住院患者及醫師等，已有92人確診，東京都知事小池百合子13日說，已形成大規模群聚感染。

掌管日本皇室等事務的宮內廳，13日決定取消原訂5月底由日皇及皇后主辦的「春季園遊會」。

● 韓國

韓國13日通報，截至凌晨零時，確診新增25例，累計1萬537例；當局表示，近期復活節活動及國會選舉帶來人潮，對疫情影響仍待關注。

韓國政府集中火力防疫，單日新增確診數已連續5天維持在40例以下，民意調查機構Realmeter13日發布調查，總統文在寅支持度升至54.4%，創17個月以來新高。

● 菲律賓

菲律賓13日通報新增18人死亡，單日284人確診。迄今總計有315人不治、4932人確診。

● 馬來西亞

馬來西亞13日新增134起確診病例，累計達4817例；死亡病例增1起，累計77例，死亡率約1.6%；其中超過3/4死者是男性，這個數據與全球比例相同。

馬來西亞科學家打造出外型為圓筒狀的醫療機器人，希望利用機器人巡視染疫患者病房，降低醫護人員感染風險。

● 印尼

印尼13日新增316起2019確診病例，累計達4557例。另外，新增26起死亡病例，累計399人不治。

● 澳洲

澳洲13日新增確診病例33起，是一個月以來增幅最小的一天，比起兩週前的數字也不到1/10。澳洲目前累計6322起確診病例，61人死亡。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，雖然病例增幅減緩，現在要放寬限制還太早。

● 紐西蘭

紐西蘭13日通報第5起死亡病例，但新增確診病例只有15例，是4月初疫情嚴重時的1/6，累計共1064例。紐西蘭約有500萬人口。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，要到4月20日才會決定是否延長全國封鎖令及緊急狀態。紐西蘭是於3月底宣布進入全國緊急狀態。

● 新加坡

台灣援贈新加坡口罩，新加坡總理李顯龍夫人何晶臉書轉發相關報導，還發文「Errrr...（呃...）」一度引起熱議，但她已修改這段謎樣文字，對來自台灣的協助表示感謝。

● 越南

越南13日新增5起確診病例，累計265人確診，死亡人數依然掛零。

● 泰國

泰國13日新增28起確診及2起死亡病例。自疫情於1月升級以來，泰國迄今通報2579起確診及40起死亡病例，有1288名病患已經康復出院。

13日是佛曆新年宋干節第一天，往年曼谷到處都有潑水活動，歡樂氣氛濃厚，但受到疫情影響，今年一片寂靜，就連傳統的拜佛儀式都只能在家中進行，是半世紀以來最冷清的宋干節。

● 印度

儘管印度正考慮延長因2019冠狀病毒疾病實施的全國性封鎖，但也計畫在15日後重啟部分製造業，以彌補封鎖所造成的經濟損害。

印度官員12日表示，有10名外國觀光客因在小鎮瑞詩凱詩（Rishikesh）散步，違反防疫管制令，被罰寫500遍「對不起」以示悔悟。

● 斯里蘭卡

無視境內穆斯林少數族群的抗議，斯里蘭卡12日強制規定，因疫情病故者的遺體應予火化。穆斯林認為，火葬違反伊斯蘭傳統。

● 伊朗

伊朗13日新增111起死亡病例，總計已有4585人不治。新增1617例確診，累計感染人數則增至7萬3303例，使得伊朗成為中東疫情最嚴重國家。

● 土耳其

土耳其13日通報新增確診4093例、98死，累計病例達6萬1049例、累計死亡達1296例。總統艾爾段宣布，31個省繼續實施週末宵禁措施。

●阿拉伯聯合大公國

阿拉伯聯合大公國在限制人民行動自由之際，宣布允許新人進行線上婚禮，完成結婚登記。

阿聯已通報4123起確診病例，22人死亡。

※ 歐洲

● 英國

英國國家醫療保健服務（NHS）13日公布，境內醫院過去24小時合計通報新增717起死亡病例，累計達1萬1329例。確診病例增加4342起，累計達8萬8621例。

暫代首相職務的英國外相拉布（Dominic Raab）13日表示，英國暫時不會解除禁足令。

英國有意推動「免疫通行證」（immunity passport），希望進行抗體檢測找出免疫者，將有助解除防疫封鎖措施，但因尚未準備好可靠檢測工具，這項措施恐窒礙難行。

英國死亡案例12日飆破1萬之際，威廉王子透過辦公室發出聲明表示，英國在危機時期最能發揮本領。這是英國王室為鼓舞民心，發出的最新訊息。

● 法國

法國確診數達13萬7875例，1萬4967人不治。

法國總統馬克宏13日宣布，由於疫情尚未控制，禁足令將延長近一個月至5月11日。馬克宏坦承，法國的確沒有準備完全，導致出現失誤與醫療品匱乏的情況。

● 德國

德國13日新增2537人確診病例，總病例來到12萬3016例。這少於12日新增的2821例，也是德國連4天新增病例增加後，連續第3天下滑。

德國死亡案例新增126例，來到2799例。

● 義大利

義大利13日新增566起死亡病例，累計死亡人數突破2萬名，全球第2多，僅次於美國，但重症病患人數連續10天減少，同時確診病例增加速度也已趨緩。

● 西班牙

西班牙單日死亡人數13日恢復下降的趨勢，新增517人不治，死亡案例累計達1萬7489例。單日確診增加3477例，為3月20日以來最低，累計確診16萬9496例。

● 俄羅斯

俄羅斯13日新增2558起確診病例，創下疫情爆發以來的單日最大增幅，使得俄國累計確診來到1萬8328例。死亡人數增加18人，累計148人染疫不治。

俄羅斯首都莫斯科當局在警告疫情對醫院構成龐大負擔後，將啟用數位許可制度管控人民移動。

※ 美洲

● 美國

美國是全球通報確診數及病故人數最多的國家，境內有2萬3529人不治，確診達68萬2619例。

紐約州長古莫13日表示，他認為「最壞的已經過去」，目前感染住院人數似已進入高原期，單日新增病亡人數來到671，是約一週來的最低數字。

美國政府傳染病專家12日說，美國或許5月會準備好逐步恢復常態。但衛生專家強調須擴大篩檢，才能安心放寬居家或封城令。

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）大批官兵染疫，其中1名水兵在13日喪生，為艦上染疫死亡首例。

● 巴西

巴西一名年齡近百的老婦人染疫後入院治療，一度送入加護病房救治，12日奇蹟似地康復出院，給了疫情嚴峻的巴西一線希望。

● 薩爾瓦多

薩爾瓦多國會12日展延一項全國緊急法，授權政府延續特定衛生措施，以遏止疫情擴散。

●厄瓜多

厄瓜多警方近期已在疫情最嚴重的瓜亞基爾市協助從民眾家中移走近800具遺體。當地由於死亡人數暴增，救難單位、醫院和殯儀館難以處理過多遺體。1090414