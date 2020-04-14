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IMF同意25窮國債務減免 協助對抗疫情
最新更新：2020/04/14 10:16
IMF13日宣布立即對25個貧窮國家債務減免。圖為IMF總裁喬治艾娃。（圖取自facebook.com/imf）
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天宣布，立即對25個貧窮國家債務減免，以協助他們騰出資金對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。
IMF執行董事會今天同意對首批國家提供援助，協助他們在未來半年對IMF清償債務。IMF執行董事會同意債務減免的國家絕大多數為非洲國家，但也包括中東阿富汗、葉門、南亞尼泊爾以及加勒比海島國海地。
這波債務減免將由IMF的「災難遏制和紓困信託」（Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT）資助。此一信託資金最初在2015年為對抗西非伊波拉（Ebola）疫情而設置，如今已經重新定位，將協助各國對抗2019冠狀病毒疾病。
信託目標籌措總額14億美元的可用資金，目前項下有5億美元，主要來自日本、英國、中國與荷蘭的捐獻。
IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）聲明表示：「在此敦促其他捐助國協助我們充實此一信託資金，讓我們有能力進一步提供最貧窮的會員國整整兩年的債務減免。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090414
IMF小百科
- 全名：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）
1945年12月27日成立，由189個國家組成，與世界銀行同為世界兩大金融機構
- IMF以3種方式促進國際金融體系穩定：
1.監督國際貨幣體系和成員國的政策，追蹤各地經濟與金融情況，必要時提出警告
2.援助國際收支困難的國家貸款
3.提供技術援助和培訓，助成員國發展健全的經濟政策工具
- 資料來源：維基百科
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