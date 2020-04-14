IMF同意25窮國債務減免 協助對抗疫情

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天宣布，立即對25個貧窮國家債務減免，以協助他們騰出資金對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

IMF執行董事會今天同意對首批國家提供援助，協助他們在未來半年對IMF清償債務。IMF執行董事會同意債務減免的國家絕大多數為非洲國家，但也包括中東阿富汗、葉門、南亞尼泊爾以及加勒比海島國海地。

這波債務減免將由IMF的「災難遏制和紓困信託」（Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT）資助。此一信託資金最初在2015年為對抗西非伊波拉（Ebola）疫情而設置，如今已經重新定位，將協助各國對抗2019冠狀病毒疾病。

信託目標籌措總額14億美元的可用資金，目前項下有5億美元，主要來自日本、英國、中國與荷蘭的捐獻。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）聲明表示：「在此敦促其他捐助國協助我們充實此一信託資金，讓我們有能力進一步提供最貧窮的會員國整整兩年的債務減免。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090414