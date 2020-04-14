更多編輯台推薦新聞：
美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援
國際

美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援

陳昇瑋推動AI發展 台灣資料科學教父留未竟之志
科技

陳昇瑋推動AI發展 台灣資料科學教父留未竟之志

特派觀察／寺廟關閉禁止潑水 泰國新年半世紀以來最冷清
國際

特派觀察／寺廟關閉禁止潑水 泰國新年半世紀以來最冷清

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩
生活

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
紐約特派現場／時報廣場空蕩成新常態 擺脫疫情陰影路漫長
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎重創全球經濟
武漢肺炎疫情衝擊經濟，多項產業被迫停工，工業展、車展等數個展覽取消。專家警告全球經濟衰退恐怕已經開始。其中，國際航空運輸協會指業者需2000億美元支援求生；印度寶萊塢暫停拍攝，年產值逾24億美元受影響；好萊塢影視拍攝也全停擺。
武漢肺炎重創全球經濟
新聞專題
武漢肺炎重創全球經濟 1/21

IMF同意25窮國債務減免 協助對抗疫情

最新更新：2020/04/14 10:16
IMF13日宣布立即對25個貧窮國家債務減免。圖為IMF總裁喬治艾娃。（圖取自facebook.com/imf）
IMF13日宣布立即對25個貧窮國家債務減免。圖為IMF總裁喬治艾娃。（圖取自facebook.com/imf）

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天宣布，立即對25個貧窮國家債務減免，以協助他們騰出資金對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

IMF執行董事會今天同意對首批國家提供援助，協助他們在未來半年對IMF清償債務。IMF執行董事會同意債務減免的國家絕大多數為非洲國家，但也包括中東阿富汗、葉門、南亞尼泊爾以及加勒比海島國海地。

這波債務減免將由IMF的「災難遏制和紓困信託」（Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT）資助。此一信託資金最初在2015年為對抗西非伊波拉（Ebola）疫情而設置，如今已經重新定位，將協助各國對抗2019冠狀病毒疾病。

信託目標籌措總額14億美元的可用資金，目前項下有5億美元，主要來自日本、英國、中國與荷蘭的捐獻。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）聲明表示：「在此敦促其他捐助國協助我們充實此一信託資金，讓我們有能力進一步提供最貧窮的會員國整整兩年的債務減免。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090414

IMF小百科
  • 全名：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）
    1945年12月27日成立，由189個國家組成，與世界銀行同為世界兩大金融機構
  • IMF以3種方式促進國際金融體系穩定：
    1.監督國際貨幣體系和成員國的政策，追蹤各地經濟與金融情況，必要時提出警告
    2.援助國際收支困難的國家貸款
    3.提供技術援助和培訓，助成員國發展健全的經濟政策工具
  • 資料來源：維基百科
延伸閱讀
IMF：武漢肺炎致全球經濟衰退 甚於金融海嘯武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈亞銀估疫情致全球損失4.1兆美元GDP掉近5% 台灣相對穩健
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報