世衛：武漢肺炎比H1N1致命逾10倍 須靠疫苗阻斷傳播

面對武漢肺炎威脅之下，美國華府以往最繁忙的聯邦車站（Union Station）入口大廳變得空蕩蕩，只有零星幾位民眾。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年4月5日

（中央社日內瓦13日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，新型冠狀病毒比2009年全球大流行的新流感（H1N1）還要致命10倍，強調必須要有疫苗才能完全阻斷傳播。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦線上記者會說，世衛一直在取得關於這個新型病毒的資訊。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐全球，目前奪走超過11萬9000條人命，造成超過200萬人感染。

他說：「我們知道2019冠狀病毒疾病擴散快速，比2009年大流行的新流感還致命10倍。」

世衛表示，H1N1是2009年3月在墨西哥與美國首度發現，造成1萬8500人死亡，但「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊估計，總死亡人數介於15萬1700至57萬5400之間。

刺胳針的檢視報告納入世衛沒有涵蓋到的非洲與東南亞估計死亡。

H1N1在2009年6月宣告為大流行，在2010年8月結束，結果沒有一開始預期的致命。

當時，各界趕緊研發疫苗，但在西方國家，尤其是歐洲，世衛預估每年流感流行期都會奪走25萬至50萬條人命的情況下，世衛遭批評過度反應。

譚德塞今天表示，一些國家的病例每3到4天就倍增，但強調如果各國致力於「提早發現個案、採檢、隔離並照顧每個病例並追蹤每個接觸者」，疫情有望遏止。

目前全球有超過一半人口待在家中，以遏止病毒擴散，但譚德塞警告，「有鑑於我們的全球連結性，疫情捲土重來與復發的風險仍在」。

他指出，2019冠狀病毒疾病雖然迅速蔓延，「但減緩的速度也更加緩慢」。

「換句話說，疫情放緩的速度比擴散的速度還慢…防控措施必須緩慢解除，在有控制的情況下撤除，不可一次解封」。

他說，「只有在適當的公共衛生措施到位」，包括有顯著的追蹤接觸者能力時，「才能解除防控措施」。

儘管實施了各種防疫措施，世衛坦言「最終還是需要研發並傳遞安全且有效的疫苗，才能完全截斷病毒傳播」，而疫苗研製據信至少需要12到18個月。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1090414