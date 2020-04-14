峇里島台商會致贈防疫箱 台灣之愛聲援印尼抗疫

峇里島台商會理事長蘇文炳（前排左）14日將台灣設計、峇里島生產的防疫箱捐給峇里島，由峇里島防災局局長瑪德（前排右）代表受贈。（中華民國駐泗水辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 109年4月14日

（中央社記者石秀娟雅加達14日專電）峇里島台灣工商聯誼會理事長蘇文炳今天致贈「台灣設計，印尼製造」、供醫護人員防疫的武漢肺炎防疫箱給峇里島省政府，展現來自台灣的愛心，以及與印尼一同抗疫的決心。

蘇文炳及峇里島台商會代表上午10時將100個防疫箱捐給峇里島防災局局長瑪德（I Made Rentin）。中華民國駐泗水（Surabaya）辦事處處長林鼎翔透過視訊見證捐贈活動，並表達中華民國政府對印尼疫情的關心。

醫護人員替2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者進行插管治療時，易被患者飛沫傳染。花蓮門諾醫院醫師賴賢勇設計防疫箱，讓治療可在患者頭部罩著防疫箱時進行，防疫箱擋住飛沫，可降低醫護人員感染風險。

駐泗水辦事處表示，印尼爆發武漢肺炎疫情後，峇里島台商會就一直在規劃捐助防疫物資，4月初得知防疫箱已在印尼生產後，便積極在峇里島尋找廠商製作。

峇里島台商會的倡議在峇里島的台商及僑胞社群獲得極大迴響，短短幾天便募得230餘個防疫箱，在駐泗水辦事處協助下與峇里島防災局取得聯繫，完成捐贈。泗水辦事處也贊助了20個防疫箱。

蘇文炳表示，峇里島台商會發起捐助抗疫物資，希望讓來自台灣的愛心以及台灣能幫忙（Taiwan can Help）的理念隨防疫箱傳播到印尼的偏鄉。

蘇文炳指出，峇里島台商會陸續把防疫箱捐贈到龍目島（Lombok）、佛羅雷斯島（Flores）、安汶島（Ambon）及松巴瓦島（Sumbawa）等地，如果峇里島有更多需求，也會再增加捐贈。

林鼎翔也特別感謝峇里島台商及僑胞們的熱心捐助，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的無私精神，才能促成這場充滿意義的捐贈活動。

在捐贈活動上，與會者拉起寫著「台灣之愛、守護峇里」的布條合影。防疫箱上貼著結合防疫箱、中華民國及印尼兩國國旗造型的貼紙，展現在印尼武漢肺炎疫情嚴峻之際，台灣聲援印尼，兩國合作抗疫的決心。

印尼政府統計，至13日共有4557例武漢肺炎確診病例，死亡人數累計399人，已有380人康復。峇里島有86例確診，2人死亡，20人康復。（編輯：韋樞）1090414

印尼峇里島消防局人員14日搬著峇里島台商會捐贈的防疫箱。防疫箱上貼有結合防疫箱、中華民國及印尼兩國國旗造型的貼紙，展現台灣聲援印尼，兩國合作抗疫的決心。（中華民國駐泗水辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 109年4月14日