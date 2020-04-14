疫情後振經濟 歐洲政商界聯名信促投資綠色協議

（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）歐洲政治人物、商界執行長、議員與維權人士今天同聲呼籲進行環保投資，促進武漢肺炎疫情後的經濟復甦；他們說，對抗氣候變遷與促進生物多樣性，會重建更強健的經濟。

由於歐洲為遏阻疫情擴散，3月中起幾乎進入封鎖狀態，大部分旅行、商家與教育機構也宣告停擺，疫情過後，歐洲經濟勢必大幅衰退。

部分歐盟國家本週開始放寬限制之際，歐盟對於如何挹注資金促進經濟復甦意見分歧，南歐國家提倡共同債務工具，但財政上較為保守的北方國家反對。

180位政治決策者、商業領袖、工會、非政府組織與智庫今天簽署聯名信，敦促推行促進成長的環保振興方案：「危機過後，就是重建來臨之時。」

「轉型為氣候中和的經濟、生物多樣性的保護、農糧體系的轉型，都有可能迅速帶來就業、成長…促進更有彈性的社會重建。」

連署人表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情帶來的衝擊比2008年經濟危機還大，這必須透過提高對歐洲綠色協議（European Green Deal）政策方案的投資來因應。

歐洲綠色協議的目的，是要歐盟27個成員國在2050年前達到溫室氣體淨零排放。

聯名信連署人包括從義大利到盧森堡等11國的部會首長、79位歐盟議員，以及萊雅集團（L'Oreal）安鞏（Jean-Paul Agon）、瑞典宜家家居（IKEA）布勞汀（Jesper Brodin）、法國乳品集團達能（Danone）的范易謀（Emmanuel Faber）等執行長。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1090414