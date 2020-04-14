防疫隔離助長家暴 智利政府籲謹慎智慧化解

（中央社聖地牙哥13日綜合外電報導）智利衛生部長馬納立（Jaime Manalich）今天表示，實施防疫隔離需要一定的「謹慎和智慧」，因為隔離對民眾心理健康構成風險，並造成家暴率上升。

馬納立表示，其他國家的經驗顯示，若實施全面隔離或長時間待在同樣地方，民眾有時候會集體違抗。

馬納立在聖地牙哥舉行的衛生部例行記者會中，特別點名上普恩特（Puente Alto），這個城市位於首都近郊，一般收入很低、人口擁擠，市內一部分正實施隔離。

部分市長、醫學專家和市民團體不滿政府鎖定傳染盛行的地區，恣意實施或撤銷隔離措施。

智利今天通報累計7525起確診病例、82起死亡病例，另有2367人已康復。根據路透社自行統計，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源於中國湖北省武漢市，迄今在全球奪走10萬條人命，約160萬人感染。

馬納立說，隔離一個地方，讓彼此不同的人生活在方寸之地，這不僅僅是一種犧牲而已，這種犧牲會造成巨大創傷及健康風險，尤其是對心理健康和家庭暴力的風險。

智利婦女暨性別平等部長奎瓦茲（Carolina Cuevas）上週表示，聖地牙哥部分地區實施隔離的第一個週末，政府營運的家暴專線接獲通話數暴增70%。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090414