辨識隱形感染者 美最大抗體研究請4萬人驗血襄助

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情擴散，無症狀感染者成抗疫隱憂，密西根州最大醫院體系現正展開全美最大型武漢肺炎抗體檢測，盼藉此判定誰已經感染，或已對這種病毒免疫。

美國「華盛頓郵報」今天報導，「博蒙特醫療服務」（Beaumont Health）將檢驗3萬8000名旗下員工、數千名醫師以及分支機構員工的血液樣本，受檢者都是自願參加，但院方表示，應該會有許多職員希望參與檢測，特別是在急診室和加護病房工作、感染風險特別高的醫療人員。

密西根州武漢肺炎確診案例是美國第3多的州。

這項檢測並非為了診斷武漢肺炎，而是要找出誰的體內帶有中和病毒的抗病蛋白質，藉此辨識無症狀感染者，或找出因症狀輕微、可能被誤診為其他疾病者。

博蒙特醫療服務傳染病研究主任、此研究主調查員西姆斯（Matthew Sims）表示：「我們想讓醫療照護工作者安心，之後，我們真的希望可以開始回答這個問題：如果你有抗體就不會再次感染嗎？現在沒人有答案。」

博蒙特旗下皇家橡樹醫院（Royal Oak Hospital）的醫療長達卡特曼（Barbara Ducatman）表示，博蒙特醫療服務的研究人員希望，有了這種大規模血清檢測，「我們可為醫療和公衛決策提供資訊」。

博蒙特研究人員也希望，藉著檢視單一醫療照護體系，可以更了解這種冠狀病毒如何傳播，也能知道為何有些人會得病，有些人不會。

博蒙特醫療服務傳染預防主任吉爾平（Nick Gilpin）表示：「現在國內的檢測...非常適合偵測有症狀者的病，在檢測無症狀者方面較不可靠，對了解疫情規模也不是特別實用。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，1/4感染者不會出現症狀。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉學源）1090414