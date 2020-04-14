武漢肺炎人心浮動 Google搜尋好消息暴增5倍

（中央社紐約14日綜合外電報導）武漢肺炎疫情中，各種讓人不安的標題、恐怖的統計數據、高度不確定性令人心浮動。全球民眾似乎期望透過聽到好消息幫自己打起精神，谷歌搜尋「好消息」的次數因此激增5倍。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）去年底爆發後，已奪走全球超過12萬條人命。法新社報導，一些專門提供好消息的網站流量在近幾週攀升，從年初開始，用谷歌（Google）搜尋「好消息」的次數也成長5倍。

美國網路報紙「好消息網」（Good News Network）成立於1990年代晚期，創辦人兼編輯魏斯科布利（Geri Weis-Corbley）表示，好消息網上個月流量成長3倍，逾1000萬人次造訪。

她表示：「民眾提供自己街坊鄰居、居住的城市和州所發生正向且激勵人心事件的連結給我們，因此我們有好多好消息要傳遞。」而911恐怖攻擊事件、10年前的全球金融危機也出現類似的現象。

其他的新聞網站例如衛報（Guardian）、福斯新聞（Fox News）、哈芬登郵報（HuffPost）、MSN、雅虎（Yahoo）自己也有網頁刊登振奮人心的故事。

美國有線電視新聞網（CNN）一名發言人稱，CNN去年設立的「好東西」（The Good Stuff）專頁，過去一個月的訂閱數也增加50%。

這名發言人表示：「我們的編輯團隊發現讀者對能讓他們莞爾的故事的興趣日益增加，像是有趣的發現、平民英雄、鼓舞人心的進展、世界上發生的好事情等。」

美國密西根大學社會研究所教授索羅卡（Stuart Soroka）說，人類習慣於藉由更關注負面新聞，因為這可以強迫自己改變行為。但如果在危機中，民眾就會尋找最邊陲、不符合預期的事，這或許說明民眾現在喜歡正能量新聞的原因。

堪薩斯大學（University of Kansas）媒體參與中心教授穆迪曼（Ashley Muddiman）說，正面的新聞是幫助民眾應對困境的方法之一。

穆迪曼表示，大量研究指出，當過於害怕或事情太過負面，民眾可能會乾脆舉雙手投降，而非試圖做點什麼或繼續認真生活。

他說，民眾想要看到解決方法，以及想要看到人們一起努力尋求解決方法，而不是唇槍舌戰，這是為何在疫情之下，好消息受歡迎之故。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090414