西方學者政要發表公開信 呼籲別再坐視中國惡行

（中央社倫敦14日綜合外電報導）逾百名來自歐洲與澳洲的學者、國會議員、公眾人物聯名發表公開信批評中國政府在武漢肺炎全球大流行中的角色，直指這場危機，就是由許多人數十年來容忍與支持的政權所造成。

英國「衛報」（The Guardian）記者戴維森（Helen Davidson）在衛報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）最新動態時間軸發表文章，並提及上述內容。

戴維森指出，中國對疫情的因應不斷受到外界的敵意與懷疑，特別是在疫情爆發初期隱匿資訊，以及對那些在去年12月就試圖提醒同事留意武漢肺炎的醫療工作人員祭出懲罰。

她還提到，原本就很緊張的中美關係近來惡化，各國政府也開始因為疫情互相究責，其中包括故意製造病毒的毫無根據指控。這次疫情還激起台灣民眾的怒氣，因為台灣被世界衛生組織（WHO）排除在防疫對策外，非洲各國僑民則在中國廣州當地遭到防疫與執法人員歧視針對。

這封公開信今天登在「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press），內文寫道：「這場全球大流行疫情迫使所有人面對不願接受的真相，中華人民共和國將人民健康在內的生活各方面政治化，持續一黨專制已危害到所有人。」

「與其相信中國共產黨的意圖與接受官方學者對黨國政策毫無批判的讚揚，我們更應該要把注意力放在聆聽所謂『非官方』的中國聲音。」

信中還寫道：「這些思想獨立的學者、醫生、企業家、公民記者、公益維護律師及年輕學生都不再因恐懼而接受中共的統治，你也不應該害怕而接受。」（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090414