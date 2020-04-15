美國務院又一職員染武漢肺炎病逝 累計5人不治

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國國務院今天通報，華府總部首度有職員因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病故，而國務院全球人力如今共5人因染疫身亡。

路透社報導，國務院醫務局副首席營運醫官華特斯（William Walters）在視訊會議中告訴記者，這名員工於週末病逝，「他在醫院住了一段時間，與冠狀病毒搏鬥」。

華特斯說，死者是一名文官，他已不在工作崗位超過兩週。基於隱私問題，華特斯並未提供進一步細節，包括這名員工在國務院擔任何種角色。

另外4名病逝的國務院員工中，有3人是駐外使館的當地僱員，另一人則是在紐約工作的承包商，上週不治。

華特斯還說，國務院目前正在追蹤確診的國內外員工，其中297例在海外，71例在國內。

根據路透社統計，全球迄今已有超過192萬人感染新型冠狀病毒，12萬670人喪命。自中國去年12月通報首例確診以來，全球有超過210個國家和地區淪陷，日常生活陷入一片混亂。

根據統計，美國染疫不治人數今天突破2萬5000人，僅僅一週數字就翻了一倍，高居全球之冠。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1090415