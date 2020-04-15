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台灣武漢肺炎零確診 何晶臉書PO文：做得好

最新更新：2020/04/15 12:33
台灣武漢肺炎14日零確診，新加坡總理李顯龍的夫人何晶（前右4）在臉書轉貼新聞並PO文Good show！（做得好）。（中央社檔案照片）
台灣武漢肺炎14日零確診，新加坡總理李顯龍的夫人何晶（前右4）在臉書轉貼新聞並PO文Good show！（做得好）。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃自強新加坡15日電）台灣武漢肺炎昨天零確診，新加坡總理李顯龍的夫人何晶在臉書轉貼新聞並PO文Good show！（做得好）。她也表示「我們慶祝任何地方和所有地方的每一小步成功」。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，台灣武漢肺炎確診沒有新增個案。何晶昨天與今天也分別在臉書中相繼貼文，分享這個來自台灣的好消息。

何晶昨天除表達Good show！（做得好），她今天也表示「我們慶祝任何地方和所有地方的每一小步成功」。

何晶這兩則轉貼新聞與所PO文字，都獲不少網友按讚並留言。

她日前在臉書轉貼台灣要捐贈口罩給新加坡相關新聞，曾留下遭網友熱議的謎樣文字Errrr…（呃…）訊息，網友正反評價不一。她已修改貼文訊息，謎樣文字雖依然存在，但她明確表達對台灣援助口罩的感謝之意。

何晶最近轉貼的報導中，也有中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中示範蒸口罩的教學照片。

她昨天稍早貼文說，大家要相互團結，停止在網路世界中相互攻訐。大家要共同合作、不分國家與陣營戰勝病毒，這個病毒不會因為有先入為主的歧視、偏見、希望或恐懼而有差別待遇。

何晶在貼文指出，網路鍵盤戰與口水戰也應該夠了。值此面對更多共同挑戰之際，雖有人混亂失序，但是也有人能夠充滿著希望度過難關。她也要大家注意社交距離，確保安全。（編輯：周永捷）1090415

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