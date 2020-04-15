武漢肺炎病毒株突變 台澳研究憂疫苗競賽添變數

（中央社香港15日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病延燒，在全球奪走至少12萬條人命，科學家忙著研發疫苗之際，台灣與澳洲研究人員表示，在印度發現的冠狀病毒株突變，可能會讓全球各地疫苗研發作業徒勞無功。

「南華早報」報導，這份未經同儕審查的研究報告指出，突變是出現在讓病毒與某些人類細胞結合的棘蛋白（spike protein）部分區域。

棘蛋白將目標對準含有血管收縮素轉化酶2（Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2）的細胞。ACE2是一種附著在肺部的酶，也讓嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒得以感染給人類。

科學家對這個受體的了解比對其他結構還多，因此一直在研究鎖定ACE2的抗體，但病毒株出乎意料發生結構性改變，可能讓一切研究徒勞無功。

台灣國立彰化師範大學生物學系王瑋龍教授團隊與澳洲梅鐸大學（Murdoch University）的合作研究人員表示，這是第一篇關於顯著突變可能威脅2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗研發的報告。他們11日將研究報告發表於生物科學開放式預印本存儲庫網站站biorxiv.org。

報告表示：「這項研究的觀察提醒，Sars-CoV-2不同抗原表位的突變，可能會在任何時候發生。這表示目前針對Sars-CoV-2的疫苗研發，存在可能徒勞無功的極大風險。」Sars-CoV-2是引發2019冠狀病毒疾病的病毒學名。

早在1月底，印度國家病毒研究所（National Institute of Virology）已在一名克勒拉省（Kerala）患者身上率先採集到上述病毒株的樣本，但完整的基因體定序是拖到上月才向國際社會發布，令一些研究人員感到疑惑。

那名患者據稱是從中國武漢返國的醫學生，但病毒株似乎與武漢病毒株沒有密切相關，相較於在其他國家記錄到的變種，這似乎是離群者（outlier）。

研究人員發現，突變是發生在棘蛋白的受體結合域（RBD）。電腦模擬顯示，受體結合域突變沒有出現在全球各地的其他變種，這樣的突變可以移除棘蛋白上的氫鍵；沒了氫鍵，病毒較不可能與ACE2結合。

然而，「南華早報」也指出，這項新的研究結果尚未經過同儕審查，需要進一步驗證。研究人員表示，舉例來說，突變可能是定序過程的技術失誤導致，電腦模擬產生的結果也可能造成誤導。

美國德州農工大學（Texas A and M University）生物科學教授紐曼（Benjamin Neuman）說，這樣的突變似乎是隨機的，不是免疫系統自然篩選的結果，因為除了那部分的棘蛋白外，其他部分並沒有變異。

冠狀病毒持續突變，代表疫苗必須定期測試與更新。紐曼說：「找到實際能對人類發揮作用的疫苗策略是最困難的部分。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1090415