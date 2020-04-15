全球武漢肺炎確診破200萬例 歐洲占半數

全球各國總計通報至少200萬576起確診病例，當中12萬6871人不治。歐洲是疫情最嚴重大陸，總計有101萬858例確診，當中8萬5271人病故。圖為西班牙民眾戴口罩防疫。（美聯社）

（中央社巴黎15日綜合外電報導）法新社彙整官方數據的統計顯示，截至15日格林威治標準時間10時（台灣晚間6時），全球通報超過200萬起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，歐洲占其中半數，但西班牙單日新增死亡人數再度下滑。

全球各國總計通報至少200萬576起確診病例，當中12萬6871人不治。歐洲是疫情最嚴重大陸，總計有101萬858例確診，當中8萬5271人病故。美國是境內疫情擴散速度最快國家，累計通報60萬9240例確診，包括2萬6033人死亡。

西班牙今天表示，境內過去24小時新增的死亡病例數再次下降，從昨天的新增567例，降為新增523例，全國累計1萬8579人不治；確診數則從17萬2541例，增至17萬7633例。

西班牙是目前確診總數最多的歐洲國家，其次依序為義大利（16萬2488例確診，2萬1067死）、法國（14萬3303例確診，1萬5729死）、德國（12萬7584例確診，3254死）。上述是確診超過10萬例的歐洲國家。

英國則有9萬3873例確診，當中1萬2107人病死。英國是目前通報單日新增病例數最多的歐洲國家。

法新社蒐集各國當局公布的數據，以及世界衛生組織（WHO）提供的資訊做出統計，但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測最嚴重病例。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之、劉學源）109041