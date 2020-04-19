更多編輯台推薦新聞：
專訪／得知確診先說抱歉 她盼撕加害者標籤：生病沒有做錯事
生活

專訪／得知確診先說抱歉 她盼撕加害者標籤：生病沒有做錯事

法諾貝爾得主稱病毒出自實驗室 再掀疫情論戰
國際

法諾貝爾得主稱病毒出自實驗室 再掀疫情論戰

台灣職棒紅到美國 促成蔡總統與老同學相認
運動

台灣職棒紅到美國 促成蔡總統與老同學相認

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
首頁 / 國際

紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰

最新更新：2020/04/19 02:13

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）隨著武漢肺炎住院患者持續減少，紐約州長古莫今天說，疫情似乎已過高峰。全州單日540人染疫身亡，創半個多月來新低，累計死亡突破1.3萬人，占全美超過4成。

過去5天，紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）住院患者淨減1858人，總數降至1.7萬人以下，醫療體系壓力減輕不少。最近8天，插管治療的重症患者7度減少，這股趨勢如維持，未來幾週新增死亡數可望降低。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時說：「如果觀察過去3天數據，你可以說我們已經過了疫情高峰，曲線開始向下。這會是很好的消息。」

儘管如此，古莫仍維持一貫審慎態度，警告民眾尚未脫離險境。他說，每天仍有約2000個新病例住院，與3月下旬疫情升溫階段相去不遠，「還好目前處境相對理想，否則這會是糟糕透頂的消息」。

根據最新官方數據，紐約州1萬3362人因感染武漢肺炎喪命；昨天新增540人死亡，比前一天少90人，創1日以來單日新低。

眼見經濟不斷惡化，爭取連任的美國總統川普本週公布3階段經濟重啟方針，由各州長視情況決定何時鬆綁居家防疫措施，讓經濟逐步重上軌道。不少公衛專家與商界領袖憂心，在大規模病毒、抗體檢測尚未到位的情況下，重啟經濟很可能導致疫情回溫。

哈佛大學研究人員指出，未來一個月，全美病毒檢驗量能須擴大兩倍多，才能安全重啟經濟。

根據哈佛COVID追蹤計畫，截至昨天，全美約360萬人接受病毒篩檢；4月以來，平均每天14.6萬人接受篩檢。研究人員估計，這一個月內，日均篩檢人數應達50萬至70萬，才能實現5月中安全重啟美國經濟的目標。

古莫昨天抱怨聯邦不願協助各州擴大病毒檢驗，與川普隔空對嗆。川普隨後在白宮記者會宣布，聯邦政府未來幾週將提供550萬份病毒採檢拭子給各州。

但古莫今天說，紐約州實驗室普遍反映缺乏化學試劑，難以倍增病毒檢驗量能。他敦促聯邦政府介入，協助實驗室取得在中國等地生產的試劑，並妥善分配各州資源。（編輯：劉學源）1090419

延伸閱讀
武漢肺炎紐約州添606死 居家防疫延長至5月中紐約武漢肺炎添783死 州長籲謹慎重啟經濟紐約武漢肺炎增799死 連3天創單日新高

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報