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武漢肺炎疫情17/100

全球武漢肺炎增至15萬7539死 逾228萬例確診

最新更新：2020/04/19 07:42
武漢肺炎疫情升溫後，全美規模最大的梅西百貨被迫停業，3月底宣布多數員工開始放無薪假。圖為梅西百貨位於曼哈頓先驅廣場的旗艦店。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月16日
武漢肺炎疫情升溫後，全美規模最大的梅西百貨被迫停業，3月底宣布多數員工開始放無薪假。圖為梅西百貨位於曼哈頓先驅廣場的旗艦店。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月16日

（中央社巴黎18日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日19時（台灣19日凌晨3時），全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例已增至15萬7539例，確診逾228萬9500例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球累計確診病例中，至少50萬2600人已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

美國目前處於全球疫情中心，境內有3萬7659人不治，確診達71萬6883例，至少5萬9984名病患已經康復。

義大利則是全球疫情第2嚴重國家，境內累計2萬3227人病故，確診達17萬5925例。

疫情重災國還包含西班牙（2萬43死、19萬1726例確診）、法國（1萬9323死，15萬1793例確診）和英國（1萬5464死，11萬4217例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4632死和8萬2719例確診。

到目前為止，歐洲累計確診113萬6742例，10萬505死；美國和加拿大累計確診75萬63例，3萬9165死；亞洲累計確診16萬468例，6882死；中東累計確診12萬1378例，5465死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診9萬2445例，4384死；非洲累計確診2萬577例，1052死；大洋洲累計確診7835例，86死。（譯者：劉學源）1090419

東京都政府為了力阻武漢肺炎疫情擴大，呼籲市民除了購買生活必需品之外，盡量少出門。圖為部分業種暫時歇業或營業時間縮短，有些超市、商店貼出縮時營業的告示。中央社記者楊明珠東京攝　109年4月14日
東京都政府為了力阻武漢肺炎疫情擴大，呼籲市民除了購買生活必需品之外，盡量少出門。圖為部分業種暫時歇業或營業時間縮短，有些超市、商店貼出縮時營業的告示。中央社記者楊明珠東京攝　109年4月14日
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