WHO邀群星線上齊唱抗疫 張學友陳奕迅獻聲[影]

（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）世界衛生組織（WHO）和公益團體全球公民（Global Citizen）號召全球近百名演藝明星，今天在網路直播接力演唱，華人歌手陳奕迅、張學友亮相，螢幕上註記來自中國。

這場線上演唱會星度爆表，全美各大串流平台同步播出，題為「一個世界，一起在家」（One World: Together At Home）。

美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）是主要發起人，脫口秀主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）、吉米金摩（Jimmy Kimmel）和史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）擔任主持人。

從美國西岸時間上午11時開唱，全長6小時，歌手馬拉松接力登場。有別於傳統演唱會大型舞台，疫情下各自居家防疫，每個明星都在自家客廳或工作室裡唱歌。Youtube平台線上觀眾人數達70萬。

大咖藝人歌聲撫慰人心，傳達團結一致、感謝醫護人員、共同度過難關等主軸訊息之外，略帶政治行動的號召，每一節串場都提及「支持世界衛生組織」、「向你的政府呼籲，要求全面普及的篩檢」。

歌唱片段中，穿插世衛組織與秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的宣傳影片。聯合國大會主席蒂賈尼·穆罕默德－班迪（Tijjani Muhammad-Bande ）接在華人鋼琴家朗朗之後講話，是少數亮相的國際組織人物。

華人歌手、金曲歌王陳奕迅抱著吉他自彈自唱，帶來林夕填詞的粵語歌曲「我什麼都沒有」。唱歌之前，陳奕迅用粵語、國語及英文依序向觀眾問候：「我想藉這個機會，感謝所有醫護人員無私、愛和努力。好好加油。」

同樣拿過台灣金曲獎歌王，香港歌神張學友開場白簡單一句話：「如果留在家沒事做，那就唱唱歌吧。可能疫情就會過去了。」演唱在2000年發行的英文專輯裡的一首Touch of Love。（編輯：韋樞）1090419