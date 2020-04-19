武漢肺炎全球最新情報 4/19

中國國家衛生健康委員會官網18日早通報，17日新增武漢肺炎確診病例26例，其中17例為境外移入。圖為上海的清潔工作人員在社區清理廢棄物。中央社記者沈朋達上海攝 109年4月18日

（中央社台北19日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，新加坡確診暴增942例，俄羅斯激增4785例確診，雙雙再創單日新高。另外，美國累計死亡病例就占全球的將近1/4。

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日19時（台灣19日凌晨3時），全球死亡病例已增至15萬7539例，確診逾228萬9500例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球累計確診病例中，至少50萬2600人已康復。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※亞洲

●台灣

繼法國、美國陸續有軍艦官兵染疫後，台灣軍艦也出現病例。中央流行疫情指揮中心18日宣布，國內新增3例確診，都是海軍敦睦艦隊實習生，是國內首次有軍艦官兵確診，屬於境外移入。

與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢。

18日起南門中繼市場、士東市場及寧夏夜市實施出入口管制，由招募的18名防疫員為民眾量額溫等，會持續安排防疫員進駐市場、夜市。

為強化市場防疫，已要求攤商及從業人員戴口罩，在出入口設酒精噴霧器供民眾使用，也呼籲民眾進入市場應戴口罩。

受武漢肺炎疫情影響，海軍敦睦遠航支隊9日提前返國，總統蔡英文（前）赴左營軍港，僅在岸上揮手替官兵打氣。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 109年4月9日

●中國

法新社報導，中國（不含港澳）境內目前通報4632死和8萬2719例確診。

此外，中國國家衛生健康委員會官網18日早通報，17日新增武漢肺炎確診病例26例，其中17例為境外移入；本土病例10例當中，黑龍江省哈爾濱市近期爆發社區群聚感染再添7例居冠。

黑龍江9日爆發本土社區群聚感染疫情以來，已連續多日蟬聯中國新增本土病例第一名。

●香港

香港確診案例持續減少，衛生防護中心傳染病處表示，截至18日下午4時30分，新增2例確診，均為境外移入，是連續第7天新增確診病例為個位數，而且連續5天沒有本土感染個案，累計1023例。

●日本

日本33個都道府縣18日合計新增584人確診病例。包括機場檢疫確診及搭包機從中國武漢返國的確診者，日本境內累計確診感染者攀升至1萬433人，國內感染首度突破1萬例。

倘若加上鑽石公主號確診712人，總計確診感染達1萬1145人。

為防止武漢肺炎疫情擴大，日本政府7日針對東京、大阪等7都府縣發布緊急事態宣言，東京都政府10日籲請電影院、酒店等暫時歇業。圖為9日晚間9時許東京銀座電影院貼出歇業告示。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月10日

●韓國

韓國疾病管理本部（KCDC）表示，韓國18日通報新增18起確診病例，為近兩個月來單日新增病例最少的一天，確診病例累計1萬653例。

新增兩人病故，死亡病例累計232例，痊癒解除隔離的患者新增108人，累計7937人。

●新加坡

新加坡衛生部18日下午公告，初步確認新增942例確診，不僅再創單日新高，新增病例絕大多數是住在外籍移工宿舍的工作簽證持有者。新加坡確診總數迄今5992例。

新加坡武漢肺炎疫情加劇，外籍移工宿舍是最大感染群，也是防疫關鍵。新加坡連日來感染群相繼增加，15日新增4個感染群，16日新增5個感染群。17日新增的4個感染群，仍有3個是外籍移工宿舍。

新加坡麥當勞配合防疫措施，全島超過135家分店從18日凌晨起到5月4日暫停到店內購餐外帶，消費者只能利用麥當勞的17個「得來速」車道購餐，或以外送服務與Grabfood點餐，減少消費者與店員接觸機會，降低病毒傳播風險。

新加坡政府執行嚴格的社交安全距離，凡非必要服務場所都關閉1個月，原本人潮聚集的牛車水顯得泠清，商家多半大門深鎖，偶有路人經過。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月9日

馬來西亞行動管制令實施第10天，儘管馬路人潮大幅縮減，但仍有一些民眾不顧禁令上街。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 109年3月28日

●馬來西亞

馬來西亞衛生官員18日通報，新增54例確診，為3月18日政府實施行動管制令以來最少新增確診個案，累計5305人染疫；死亡病例再添2人，累計88人病故。

●泰國

疫情重創泰國觀光業和仰賴出口的經濟，泰國央行預測，今年經濟成長將萎縮5%。

路透社報導，泰國18日通報新增33起確診，累計2733起；18日沒有通報新增死亡病例，疫情爆發迄今累計有47人病故。

●伊朗

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpour）在國營電視台表示，伊朗過去24小時新增73起死亡病例，迄今累計死亡病例一舉飆破5000人，來到5031人。

路透社報導，18日的新增死亡數為1374起，是近日以來最低新增數字之一。迄今，伊朗累計確診數達8萬868起。

●土耳其

土耳其18日通報3783起武漢肺炎病例，使得累計病例達8萬2329例，超越伊朗，成為確診病例最多的中東國家，並次於美國、西班牙、義大利、法國、德國、英國、中國，居全球第8。若趨勢沒有改變，預料土耳其的累計病例數可能於19日超越中國。

當局研判疫情高峰可能出現於下週，繼上個週末之後，土耳其18日凌晨起再度對31個省實施48小時的週末宵禁措施，藉以遏制疫情蔓延。

土耳其18日凌晨起再度對31個省實施48小時的週末宵禁措施，藉以遏制疫情蔓延。圖為平日車水馬龍的首都安卡拉柯澤賴商圈主要幹道於下午時分一片死寂，只見警方在路上執行攔查。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月11日

※歐洲

●法國

路透社報導，法國境內不治病患今天增加642人，為連續第3天增幅減緩，累計不治增至1萬9323人，排名全球第4，僅次於美國、義大利和西班牙。

法國境內累計確診感染11萬1821例，但療養院另有3萬9972例極可能（Probable）病例。

●義大利

路透社報導，義大利民防保護局18日表示，境內不治病患新增482人，累計不治人數增至2萬3227人。

新增確診感染持穩在3491，累計確診感染17萬5925人。

●西班牙

路透社引述西班牙衛生部表示，西班牙18日新增565人病故，累計死亡數達到2萬43人，為世界第3高，僅次於美國和義大利。確診感染人數增至19萬1726例，而被視為康復患者則攀升至將近7萬5000人。

●俄羅斯

路透社報導，俄羅斯當局18日通報，境內新增40起死亡病例，累計313人死亡；確診數則激增4785例，單日新增病例數再度創下新高，累計確診數達3萬6793例。

首都莫斯科是俄國疫情重災區，也是俄國第一個封城的地區。俄國的疫情應變中心指出，莫斯科18日通報新增2649起確診病例、新增21人死亡。

英國超市豎立標語，宣導保持社交距離。收銀台前也立起透明隔板，保護收銀員。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年4月9日

●英國

英國衛生部表示，連續第3天死亡人數超過800人，18日新增888起死亡病例，累計1萬5464人病故；新增5525起確診病例，累計11萬4217人確診。英國是死亡總數第5高的國家，次於美國、義大利、西班牙和法國。

英國獨立電視台（ITV）記者推文指出，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）要求取消慶祝她4月21日生日的祝壽禮炮，因為她認為在疫情危機之際如此慶祝並不恰當。

※美洲

●美國

根據法新社，截至格林威治標準時間18日19時（台灣19日凌晨3時），美國境內有3萬7659人不治，確診達71萬6883例，至少5萬9984名病患已經康復。1090419