武漢肺炎全球最新情報 4/19
（中央社台北19日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，新加坡確診暴增942例，俄羅斯激增4785例確診，雙雙再創單日新高。另外，美國累計死亡病例就占全球的將近1/4。
法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日19時（台灣19日凌晨3時），全球死亡病例已增至15萬7539例，確診逾228萬9500例。
疫情已擴散至193個國家及地區。全球累計確診病例中，至少50萬2600人已康復。
以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：
※亞洲
●台灣
繼法國、美國陸續有軍艦官兵染疫後，台灣軍艦也出現病例。中央流行疫情指揮中心18日宣布，國內新增3例確診，都是海軍敦睦艦隊實習生，是國內首次有軍艦官兵確診，屬於境外移入。
與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢。
18日起南門中繼市場、士東市場及寧夏夜市實施出入口管制，由招募的18名防疫員為民眾量額溫等，會持續安排防疫員進駐市場、夜市。
為強化市場防疫，已要求攤商及從業人員戴口罩，在出入口設酒精噴霧器供民眾使用，也呼籲民眾進入市場應戴口罩。
●中國
法新社報導，中國（不含港澳）境內目前通報4632死和8萬2719例確診。
此外，中國國家衛生健康委員會官網18日早通報，17日新增武漢肺炎確診病例26例，其中17例為境外移入；本土病例10例當中，黑龍江省哈爾濱市近期爆發社區群聚感染再添7例居冠。
黑龍江9日爆發本土社區群聚感染疫情以來，已連續多日蟬聯中國新增本土病例第一名。
●香港
香港確診案例持續減少，衛生防護中心傳染病處表示，截至18日下午4時30分，新增2例確診，均為境外移入，是連續第7天新增確診病例為個位數，而且連續5天沒有本土感染個案，累計1023例。
●日本
日本33個都道府縣18日合計新增584人確診病例。包括機場檢疫確診及搭包機從中國武漢返國的確診者，日本境內累計確診感染者攀升至1萬433人，國內感染首度突破1萬例。
倘若加上鑽石公主號確診712人，總計確診感染達1萬1145人。
●韓國
韓國疾病管理本部（KCDC）表示，韓國18日通報新增18起確診病例，為近兩個月來單日新增病例最少的一天，確診病例累計1萬653例。
新增兩人病故，死亡病例累計232例，痊癒解除隔離的患者新增108人，累計7937人。
●新加坡
新加坡衛生部18日下午公告，初步確認新增942例確診，不僅再創單日新高，新增病例絕大多數是住在外籍移工宿舍的工作簽證持有者。新加坡確診總數迄今5992例。
新加坡武漢肺炎疫情加劇，外籍移工宿舍是最大感染群，也是防疫關鍵。新加坡連日來感染群相繼增加，15日新增4個感染群，16日新增5個感染群。17日新增的4個感染群，仍有3個是外籍移工宿舍。
新加坡麥當勞配合防疫措施，全島超過135家分店從18日凌晨起到5月4日暫停到店內購餐外帶，消費者只能利用麥當勞的17個「得來速」車道購餐，或以外送服務與Grabfood點餐，減少消費者與店員接觸機會，降低病毒傳播風險。
●馬來西亞
馬來西亞衛生官員18日通報，新增54例確診，為3月18日政府實施行動管制令以來最少新增確診個案，累計5305人染疫；死亡病例再添2人，累計88人病故。
●泰國
疫情重創泰國觀光業和仰賴出口的經濟，泰國央行預測，今年經濟成長將萎縮5%。
路透社報導，泰國18日通報新增33起確診，累計2733起；18日沒有通報新增死亡病例，疫情爆發迄今累計有47人病故。
●伊朗
伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpour）在國營電視台表示，伊朗過去24小時新增73起死亡病例，迄今累計死亡病例一舉飆破5000人，來到5031人。
路透社報導，18日的新增死亡數為1374起，是近日以來最低新增數字之一。迄今，伊朗累計確診數達8萬868起。
●土耳其
土耳其18日通報3783起武漢肺炎病例，使得累計病例達8萬2329例，超越伊朗，成為確診病例最多的中東國家，並次於美國、西班牙、義大利、法國、德國、英國、中國，居全球第8。若趨勢沒有改變，預料土耳其的累計病例數可能於19日超越中國。
當局研判疫情高峰可能出現於下週，繼上個週末之後，土耳其18日凌晨起再度對31個省實施48小時的週末宵禁措施，藉以遏制疫情蔓延。
※歐洲
●法國
路透社報導，法國境內不治病患今天增加642人，為連續第3天增幅減緩，累計不治增至1萬9323人，排名全球第4，僅次於美國、義大利和西班牙。
法國境內累計確診感染11萬1821例，但療養院另有3萬9972例極可能（Probable）病例。
●義大利
路透社報導，義大利民防保護局18日表示，境內不治病患新增482人，累計不治人數增至2萬3227人。
新增確診感染持穩在3491，累計確診感染17萬5925人。
●西班牙
路透社引述西班牙衛生部表示，西班牙18日新增565人病故，累計死亡數達到2萬43人，為世界第3高，僅次於美國和義大利。確診感染人數增至19萬1726例，而被視為康復患者則攀升至將近7萬5000人。
●俄羅斯
路透社報導，俄羅斯當局18日通報，境內新增40起死亡病例，累計313人死亡；確診數則激增4785例，單日新增病例數再度創下新高，累計確診數達3萬6793例。
首都莫斯科是俄國疫情重災區，也是俄國第一個封城的地區。俄國的疫情應變中心指出，莫斯科18日通報新增2649起確診病例、新增21人死亡。
●英國
英國衛生部表示，連續第3天死亡人數超過800人，18日新增888起死亡病例，累計1萬5464人病故；新增5525起確診病例，累計11萬4217人確診。英國是死亡總數第5高的國家，次於美國、義大利、西班牙和法國。
英國獨立電視台（ITV）記者推文指出，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）要求取消慶祝她4月21日生日的祝壽禮炮，因為她認為在疫情危機之際如此慶祝並不恰當。
※美洲
●美國
根據法新社，截至格林威治標準時間18日19時（台灣19日凌晨3時），美國境內有3萬7659人不治，確診達71萬6883例，至少5萬9984名病患已經康復。1090419