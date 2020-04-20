武漢肺炎全球最新情報 4/20

紐約市政府4月初建議民眾出門以圍巾或其他創意方式罩住口鼻，降低無症狀感染者將冠狀病毒傳染給他人的風險。圖為紐約民眾戴口罩在中央公園散步。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月19日

（中央社台北20日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，義大利、西班牙、法國等歐洲國家疫情有所趨緩；韓國兩個月來首見個位數新增病例。然而俄羅斯19日新增6060起確診病例，創單日新高。

法新社彙整官方數據統計，截至台北20日凌晨3時，疫情已擴散至全球193個國家及地區，造成逾16萬人死亡，確診超過236萬例。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

亞太地區

●台灣

台灣19日新增22例武漢肺炎確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，另1例是境外移入。目前全台累計420例。

海軍敦睦艦隊兩天內共24名成員確診武漢肺炎，海軍副司令梅家樹中將19日表示，對於任務期間沒有做好相關防疫工作，而造成人員感染，他代表海軍向社會大眾道歉。

●中國

中國18日通報（不含港澳）境內確診病例16例，其中9例為境外移入，7例為本土病例（黑龍江6例，廣東1例）。黑龍江疫情可能成為中國防疫的新難題。截至18日24時，中國大陸地區累計死亡病例4632例，確診病例8萬2735例。

●日本

根據NHK最新統計，截至19日深夜，日本境內有1萬807例，鑽石公主號712例，總共是1萬1519例確診。東京累計3082例，是日本47個都道府縣疫情最嚴重的地區，其次大阪府1211例。

日本疫情延燒，包括東京都在內的13都道府縣被定位「特定警戒都道府縣」，日本麥當勞決定暫不開放13都道府縣約1900間分店內用區，僅提供外帶等。

13都道府縣包括東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣、福岡縣、北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣及京都府。

為力阻武漢肺炎疫情擴大，日本政府7日對東京、大阪等7都府縣發布緊急事態宣言，盼人員接觸能減少達7、8成。圖為街景。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月14日

●韓國

韓國19日通報新增8起確診病例，低於18日通報的18例，這是兩個月來單日增例首次跌至個位數，境內累計病例達1萬661人；新增病亡病例2起，總計234人病故。

●菲律賓

菲律賓衛生部19日在公告中說，目前總共有6259起確診病例，409起死亡病例。

菲律賓呂宋島和各大城市封城至今一個多月，媒體報導12萬多人違規，甚至聚眾玩拳擊、賓果等遊戲。對此總統杜特蒂揚言實施「類戒嚴管制」，軍方表示，正進行相關準備。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，呂宋島預定實施強化社區隔離到4月30日。圖為大馬尼拉一家超市3日限制場內人數，民眾在門口保持社交距離，等待進超市採買。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月19日

●馬來西亞

馬來西亞19日新增84起武漢肺炎確診病例，累計達5389例。由於確診病例連續3天維持兩位數，政府因此表示，若新增病例持續放緩，有望提前結束行動管制令。

●印尼

印尼財政部海關總署19日宣布，在疫情期間，口罩、乾洗手、消毒用品、病毒快篩劑、聚合酶連鎖反應（PCR）檢測試劑、藥品及維他命、呼吸器和其他醫療器材將免除進口相關稅負，適用對象包括政府、個人及法人等。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，印尼政府19日再度放寬口罩等防疫物品進口規定。圖為西羅姆醫院19日在雅加達西區幫民眾進行快篩。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月19日

●新加坡

疫情加劇，新加坡19日確診病例達6588例。全島麥當勞分店即日起暫停營業到5月4日。

新加坡抗疫防線失守，確診數暴增至逾6500例。外媒分析，新加坡忽視外籍移工宿舍群聚感染事件，加上當局採取較寬鬆防疫措施，導致疫情大爆發，顯示「太早放鬆恐適得其反」。

為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，新加坡麥當勞各分店19日起暫停營業到5月4日，防止冠狀病毒散播，圖為盛港地區麥當勞分店的暫停營業告示說明。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月19日

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯最高宗教機關19日對全球穆斯林喊話，表示若各自國家仍實施社交距離措施以抑制武漢肺炎疫情擴散，則在即將登場的齋戒月期間，應留在家中禮拜。今年伊斯蘭教齋戒月將自23日開始。

●伊朗

伊朗衛生部發言人19日在國家電視台的一份聲明中說，新增死亡人數87人，總數達5118人；確診總數增至8萬2211人。伊朗是中東受疫情影響最嚴重的國家。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）19日表示，當局已將囚犯暫時獲釋時限再延長1個月。

●土耳其

土耳其19日通報3977起武漢肺炎病例，累計確診8萬6306例，超越中國，成為全球病例數第7高的國家，同時通報127起死亡病例，創單日通報新高，累計死亡數2017人。

●俄羅斯

俄羅斯19日通報，新增6060起確診病例，創下單日新高紀錄，使得確診總數來到4萬2853例。俄羅斯官方還通報，過去24小時有48人死於武漢肺炎，累計死亡病例361例。

歐洲

●英國

英國衛生部19日公布，截至下午4時，境內醫院合計通報新增596起死亡病例，為接近2週以來最低紀錄。英國累計不治患者達到1萬6060人。

法新社截至台北20日凌晨3時統計，英國累計12萬67例確診。

英國內閣辦公室部長戈夫19日澄清媒體報導，表示由於境內死亡病例增加情況仍「令人深感憂慮」，因此政府目前尚未考慮放寬實施已接近4週的封城防疫措施。

●荷蘭

荷蘭衛生當局19日表示，境內新增83起死亡病例，創3月26日以來單日最低人數。

路透社報導，荷蘭全國累計3684人不治，確診新增1066例，累計確診達3萬2655例。

●西班牙

西班牙衛生部19日通報，過去24小時境內新增410起死亡病例，較18日的565例下降。這是西班牙約1個月來單日新增死亡人數最低紀錄。西班牙死亡患者累計已達2萬453人。

19日公布的新增死亡病例，是當局發布單日統計自3月22日以來最低紀錄，並遠低於本月2日的新增950例死亡。

西班牙官方染疫死亡人數突破2萬，全國封鎖令將延長2週至5月9日。圖為醫療院所外就醫民眾。（安納杜魯新聞社提供）

●義大利

義大利19日通報新增433起死亡病例，這是過去一週來最低的單日通報死亡數；確診數新增3047例，全國累計確診數達到17萬8972例。全國累計有2萬3660人病故。

●法國

法國衛生官員19日通報，境內新增395起死亡病例，這是3月29日以來最低的單日通報死亡數據，全國累計病故數達到1萬9718人。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）在記者會上表示，加護病房的重症患者數連續11天減少，已經降至5744人，這是3月30日以來的最低數據。法國累計確診數超過15萬例。

●波蘭

波蘭20日將局部放寬抗疫管制措施，但根據波蘭衛生部的數據，波蘭19日新增545起確診病例，創下單日最高紀錄。波蘭累計確診病例9287例，360人不治。

美洲

●美國

根據路透社統計，美國確診病例19日超過75萬例，死亡病例數則突破4萬人，仍是全球確診病例數和死亡人數最高的國家，且死亡人數從3萬增至4萬僅在短短4天內就達成。

美國因疫情實施禁足令，卻造成經濟重創，民眾怨聲載道，繼明尼蘇達州、密西根州和維吉尼亞州後，新罕布什爾州、德州等地18日也有民眾上街示威。

美國紐約州州長古莫19日指出，過去24小時內紐約州有507名武漢肺炎患者病故，這是4月6日以來最低的單日通報死亡數據。古莫認為紐約州的疫情已過高峰，正處於下滑趨勢。1090420