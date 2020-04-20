印度允部分經濟活動復工 手機IT業仍停工

（中央社記者康世人新德里20日電）印度今天起允許農業、建築和製造業等部分行業復工，但IT業、手機及周邊配件製造業，則因當地省政府並未批准復工，仍持續停工中。

印度中央政府4月14日宣布延長全國封鎖至5月13日後，今天起允許非疫情熱點地區的農業、食品、食品包裝、資訊科技（IT）及鋼鐵、石化等行業可恢復生產，但中央和部分地方政府考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的控制與傳播，19日臨時又緊縮或取消一些復工決策。

原本允許今天復工，運送商品給客戶的網路商店，印度內政部19日突然宣布，仍維持僅允許網路商店接受「生活必需品」的訂購與運送到府服務。

印度三大網路購物平台之一的亞馬遜（Amazon India）印度分公司發出聲明，禁止透過電子商務運送非必需商品給消費者，讓消費者、中小企業和製造商失望。

此外，由於一些印度IT製造業大省仍屬疫情熱點，或確診病例仍持續增加，產業相關人士告訴中央社記者，台灣相關手機及周邊零配件製造商所在的坦米爾那都省（Tamil Nadu）、卡納塔卡省（Karnataka）和北方省（UP）等省政府，都拒絕IT製造商申請從今天起恢復生產。

確診病例居全印度各省之冠的坦米爾那都省政府表示，只有在收到專家委員會的建議後，才會允許恢復部分經濟活動。

管轄印度矽谷班加羅爾的卡納塔卡省政府，18日原本宣布允許IT製造業和製藥業1/3的員工在做好防疫措施下復工上班，但19日又突然宣布廢除上述同意令。不過，除熱點地區，當地的建築業被允許復工。

一些手機製造業集中在北方省的諾伊達（Noida）和大諾伊達（Great Noida），但北方省政府在病例增加下，並未允許IT業復工，僅允許農業等相關產業有限度復工。

在印度的台商都表示，復工與否，一切遵照印度當地政府的指示與規範。

西孟加拉省最近才因取得快篩檢驗試劑組，展開大規模檢測，也導致每天都有較多確診病例，但省府表示，除加爾各答和豪拉（Howrah）等疫情熱點地區外，允許比迪（bidis）菸草、茶葉、花卉和其他商品貿易復工，但僅25%的勞動力可在做好防疫措施下上班。

錫金因沒有任何確診病例，決定今天起解除所有封鎖限制；印度東北的恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh ）今天起也允許恢復所有經濟活動。

不過，印度全國仍停止國際航空和境內鐵公路服務，也禁止民眾跨省活動，僅允許勞工在省市境內活動。（編輯：韋樞）1090420