疫情衝擊 西班牙央行估今年GDP恐萎縮13.6%

（中央社馬德里20日綜合外電報導）西班牙央行今天預測，武漢肺炎疫情恐將令西班牙今年經濟嚴重萎縮6.6%至13.6%。主要原因包括西班牙在內全球實施防疫的封城措施，造成西班牙經濟支柱之一觀光業大受打擊。

西班牙銀行（Bank of Spain）發布聲明表示，最新國內生產毛額（GDP）預估值仍「深具不確定性」，取決於現有封城措施將實施多久。不過西班牙央行仍預料，今年經濟萎縮幅度將是西班牙「近代史上前所未見」。

西班牙目前累計的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病逝患者超過2萬800人，高居全球第3，僅次於美國和義大利。為減緩疫情擴散速度，西班牙政府自3月14日起實施嚴格的行動限制措施。

西班牙央行估計，若按照政府目前下令封城到5月9日，也就是只實施8週，則西班牙今年經濟將萎縮6.6%至8.7%。

不過，若封城共持續12週，且西班牙經濟活動直到年底都未恢復常態，尤其在重要的旅遊產業，則西班牙今年GDP可能萎縮達13.6%。

觀光業占西班牙經濟產出約12%。去年拜訪西班牙的遊客達8400萬人，創空前新高，使得西班牙成為全球觀光人數第2高的國家，只輸給法國。

西班牙央行還指出，引發經濟衰退的主要原因很可能包括經濟活動中斷及失業人數大增，導致「內需嚴重萎縮」。受到封城措施影響，西班牙已有近390萬人暫時失業，並有近100萬自雇者無工作。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1090420