疫情蔓延多國封鎖 南非已接回千餘僑民

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡20日專電）為遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，全球許多國家管制邊境，限制出入境。南非政府陸續自17國接回1332人，仍有2307人滯留國外等待返家專機。

南非「艾歐爾新聞」網站（IOL news）今天引述國際關係與合作部（相當於外交部）發言人孟耶拉（Clayson Monyela）表示，儘管許多國家提出各式各樣的規定，但政府會竭盡全力讓海外的公民儘早回家。

他說，18日有80人從義大利返國，19日有兩班飛機自德國法蘭克福機場起飛，共搭載305名滯留歐洲的南非人回國，第二架飛機起飛後轉往埃及接運34名南非人。同一天有另一架飛機從安哥拉接回35人。

至於仍滯留海外的南非公民，孟耶拉表示政府將竭盡所能持續安排專機撤僑，請大家稍安勿躁。

根據南非網站health24.com的資料，至4月19日為止，南非共和國2019冠狀病毒疾病確診病例累計達3158例，54人不治。至4月16日為止，確診患者中有903人已康復出院。

國際關係與合作部表示，政府與南非航空（South African Airways）達成協議，派出專機自全球各國撤僑回國，但只限於已買回程機票的人。

資料顯示，共有3639人向政府提出返家意願，目前回家的已有1332人，尚有2307人滯留國外等待專機。

報導引述孟耶拉表示，南非境內3大機場自4月1日至18日，已協助1萬3783人出境與入境，包括亟欲返回祖國的外籍旅客及接回國的南非人。

所有回國旅客依規定在指定地點進行14天隔離。（編輯：郭中翰）1090420