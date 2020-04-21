武漢肺炎韓國新增9例 累計確診1萬683例

（中央社首爾21日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增9例，累計1萬683例；新增案例中逾半數為境外移入。

韓聯社報導，韓國境內單日新增確診數今天再次回到個位數，9例中有4例位於首都圈，首爾及京畿道各2例，其他包括大邱2例，入境檢疫3例。

以感染途徑分類，5例為境外移入，4例為社區感染。

確診患者死亡數上升至237例，死亡率2.53%，80歲以上死亡率則增至23.4%；痊癒解除隔離者增加99例，目前仍在隔離治療人數降至2233例。

值得注意的是，被判定為痊癒解除隔離的案例中，仍持續出現二度確診的狀況。仁川市政府今天表示，一名28歲患者3月17日從西班牙回國，入境時出現咳嗽症狀，篩檢後確診感染武漢肺炎，入院治療後在4月13日出院在家隔離，20日二度確診。

根據韓聯社報導，截至20日，韓國境內二度確診累計已達181例，但當局仍未確認二度確診患者是否可能傳染給他人。

韓國至今篩檢逾57萬人，其中54萬7610人為陰性，仍有1萬2721人在等待篩檢結果。（譯者：廖禹揚/核稿：盧映孜）1090421