疫情加價格戰兩大黑天鵝 一次看懂負油價的意義

全球疫情延燒，讓能源需求大減，加上沙烏地和俄羅斯打石油價格戰，石油市場同時面對兩大黑天鵝，美國基準油價破天荒跌到負值。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社紐約20日綜合外電報導）全球疫情延燒，數億人禁足在家、交通運輸停擺，經濟活動急凍，讓能源需求大減，加上沙烏地和俄羅斯打石油價格戰。石油市場同時面對兩大黑天鵝，美國基準油價破天荒跌到負值。

美國西德州中級原油期貨合約今天跌到零美元以下，來到令人瞠目結舌的每桶-37.63美元，顯示投資人認賠殺出。1983年油市期貨數據彙編以來首見負油價，代表產油業者需貼錢給買家，才能拿回買家手中的油。

● 賣方為什麼要貼錢給買方

對部分生產商來說，長期來看，花錢請人買油可能比關閉油井或尋找地點儲油划算。很多人擔心關閉油井可能會造成永久性損害，未來恐失去經濟效益。

也有投資人押注油價漲跌從事期貨合約交易，無意等到合約到期交貨，結果碰上價格大跌，面臨認賠殺出和尋找空間儲油的抉擇。加上原油供給過剩越來越嚴重，儲油空間不但難尋且價格高昂。

● 為何供給過剩

無論是疫情還是價格戰本身，其中一個就足以震撼油市，何況兩者齊發。疫情造成全球數億人居家抗疫，經濟活動停擺，導致石油需求崩盤。加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯大打價格戰，拼命產油，造成石油市場供給過剩情況雪上加霜。

● 不是有減產協議嗎

石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯、美國，以及20國集團（G20）達成了一項協議，同意整體產量減少約10%，但這份減產協議的減產量太少，也來得太晚。

● 儲油空間難尋

自從石油供給開始過剩、油價開始下跌以來，儲油設施就一路趨向滿載。

美國儲油中樞、同時也是西德州中級原油運交點的奧克拉荷馬庫欣區（Cushing）自2月底以來，庫存已經飆升48%，來到5500萬桶。

石油業已利用油輪囤油，也把腦筋動到鐵路油槽車。川普政府甚至擔心石油業破產帶來的連鎖效應，目前在考慮付錢給石油公司，要他們暫時不要產油。不過，這個計畫還在初期階段。

● 負油價對消費者意味什麼

過去一年，美國平均油價每加侖下跌超過1美元，來到1.81美元。油價自2月底以來天天跌，原油期貨價格的下跌要好幾週才會反映在加油站的汽油價格上。

● 經濟復甦看似更遙遠

過去2到3個月，全球每日有3000萬桶石油得轉為儲放，這個量相當於全球需求量的30%。即使對石油的需求重返疫情前的水準，也要好一段時間才能把這段期間儲放的原油用完。

紐約智慧樹資產管理公司（Wisdomtree Asset Management）固定收益策略主管佛蘭納根（Kevin Flanagan）表示「能源市場告訴我們，近期內恢復不到往日的需求量，注定要供給過剩。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳亦偉）1090421