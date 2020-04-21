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日籍台裔企業家 捐贈醫療物資助印尼防疫

最新更新：2020/04/21 15:36
日籍台裔企業家創立的Ishihara Charity Foundation20日捐贈印尼呼吸器、醫療人員防護裝備等器材，印尼海洋事務與投資統籌部表示感謝。（印尼海洋事務與投資統籌部提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　109年4月21日
日籍台裔企業家創立的Ishihara Charity Foundation20日捐贈印尼呼吸器、醫療人員防護裝備等器材，印尼海洋事務與投資統籌部表示感謝。（印尼海洋事務與投資統籌部提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　109年4月21日

（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）由日籍台裔企業家創立的Ishihara Charity Foundation昨天捐贈印尼呼吸器、醫療人員防護裝備等器材。印尼海洋事務與投資統籌部致謝，並表示這項協助將能幫助印尼處理武漢肺炎疫情。

印尼海洋事務與投資統籌部昨天發布新聞稿指出，Ishihara Charity Foundation捐給印尼15個呼吸器，14萬套醫護人員的防護裝備（PPE）、2萬個防護面罩及30萬個醫療口罩。

該部海事主權與能源協調部副部長薩德偉（Purbaya Yuchi Sadewa）指出，很感謝Ishihara Charity Foundation在印尼有困難時提供幫忙，協助前線醫療人員防疫。

印尼截至昨天共有6760例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，死亡人數總計590人，另有747人康復。根據印尼醫護相關組織的統計，因治療病患而感染武漢肺炎的醫護人員已超過200人，至少24名醫生、12名護士殉職。

Ishihara Charity Foundation是由日籍台裔企業家Sean Ishihara 成立的基金會。

Ishihara Charity Foundation今天接受中央社訪問時指出，基金會董事長Sean Ishihara因長期經商，與印尼有深厚感情，看到印尼確診人數日益增加，很多偏遠地區嚴重缺乏醫療物資，因此透過不同的海外工廠將醫療物資空運到印尼。

基金會指出，希望盡微薄之力，表達對印尼的友誼與關懷，基金會致贈的都是最優質的物資，「幫助印尼的最好方法，就是給醫護人員最好的防護醫療裝備」。

基金會指出，基金會長期關懷國外的弱勢團體，已持續多年不斷送暖。這次捐贈只是單純為國際社會做一點事，將來也會繼續關懷國際社會的弱勢團體。（編輯：陳惠珍）1090421

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