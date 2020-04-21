教廷疫情外交下的中國牌 梵中關係下一步受矚

全球疫情延燒，義媒揣測教宗可能訪問中國武漢，教廷新聞室21日強調教宗「短期」沒有訪中計畫。教廷的疫情外交布局仍是全球關注話題。（圖取自教宗方濟各IG網頁instagram.com/franciscus）

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡21日特稿）在全球籠罩武漢肺炎陰影之際，義媒揣測教宗可能訪問中國武漢，雖然教廷新聞室今天強調教宗「短期」沒有訪中計畫，但仔細推敲，對致力推動梵中對話的教廷而言，此舉不失為一著外交好棋。

教宗方濟各夢想訪問中國早已是公開的秘密，2014年教宗出訪韓國回程飛越中國領空時，他曾毫不避諱向隨行媒體表達，梵蒂岡對中國隨時敞開接觸大門，他想訪問中國，「如果可以，明天就出發」。

近6年以來，教宗不斷向中國遞出橄欖枝，試探可行的訪中契機，甚至中國國家主席習近平去年訪義時，教廷高層也向義媒透露，日理萬機的教宗為安排「習方會」特別放空三天行程，但最後仍因中共顧慮黨內壓力破局。

教廷對中談判的長期困境是發球權一直在中國手上，教廷稍觸紅線，中國就關上對話大門，因此教廷只能卑躬屈膝、謹言慎行，不管國際輿論怎麼盤問，教廷對於中國打壓天主教、香港反送中或新疆再教育營等禁忌話題絕不能碰，為此教廷付出了形象重創的慘痛代價。

雖然教廷2018年簽署了梵中主教任命臨時協議，獲得歷史性突破，首度讓無神論的中共政府承認教宗領袖地位，但協議內容在中國要求下不對外公開，檯面上各界只看到教廷割地賠款，不僅讓步承認中共非法祝聖的愛國主教，還成了中共迫害地下教會的幫兇。

教廷在梵中談判裡的「啞巴吃黃蓮」處境，近期卻因為武漢肺炎疫情的危機，出現了逆襲的轉機。

中國政府隱匿疫情引發國內外龐大壓力，吹哨醫師李文亮遭噤聲枉死事件，掀起中國民眾對言論自由的渴求；許多國家則認為中國是導致疫情癱瘓全球的禍首，若非中國起初粉飾死亡人數與病毒嚴重性，國際社會將能掌握防疫先機。

中國啟動空前「大外宣」消毒，到處輸出防疫經驗、外銷醫療物資，著力之深正反映了習政權所受壓力之大。

此時梵中立場逆轉，中國可能更期盼藉教宗訪問提振國際聲望，畢竟教宗是全球13億天主教徒的精神領袖，具崇高道德象徵。

有教廷「季辛吉」之稱的國務卿帕洛林（Pietro Parolin）不可能忽視疫情下國際新政局隱含的契機，教廷近日連串動作都可看到對中「疫情外交」的痕跡，包括教宗替中國疫情禱告，梵蒂岡新聞室公開感謝中國捐口罩，教宗親信主編的期刊推出簡體中文版等。

從外交操作手法論，若教廷刻意營造梵中友善氛圍是為教宗訪中計畫鋪路，並非沒有脈絡可循，當然時機或地點有很多可能選項，例如教廷與中國外長2月利用出席慕尼黑安全會議時締造歷史性會晤，就可說是一次「快閃」外交突襲。

近日郗士（Francesco Sisci）等多位國際梵蒂岡事務專家不約而同撰文指出，教廷可望在疫情下發揮更大國際政治影響力，教宗在復活節又特別提到締造和平需要「創意」、「不計代價」，教廷的疫情外交布局咸信仍將是全球關注話題。（編輯：周永捷）1090421