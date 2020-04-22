武漢肺炎全球最新情報 4/22

（中央社台北22日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，慕尼黑啤酒節、西班牙奔牛節及莫斯科紅場勝利日閱兵相繼喊卡，不過，好消息是歐洲重災區義大利規劃在5月4日起逐步解除封城。

法新社彙整官方數據顯示，截至台灣時間22日凌晨3時，全球死亡病例已增至17萬4001例，確診逾252萬5240例。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，21日新增3例確診個案，都是敦睦艦隊成員，軍艦群聚累計27人染疫。目前全台確診累計425例。

海軍敦睦艦隊成員確診，國防部長嚴德發21日晚上公布首波懲處名單，海軍司令劉志斌上將自請處分、敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。

海軍敦睦艦隊防疫過程引發外界爭議，國防部21日晚間臨時召開「海軍敦睦初步調查」記者會，國防部長嚴德發（左）率軍方高層代表出席，會中深深一鞠躬向社會致歉。中央社記者王騰毅攝 109年4月21日

● 中國

法新社截至台北時間21日晚間7時統計顯示，中國（不含港澳）境內目前通報4632死和8萬2758例確診。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部通報，截至21日凌晨零時，境內確診新增9例，累計1萬683例；新增案例中逾半數為境外移入。

● 菲律賓

菲律賓衛生部21日通報新增9起死亡及140起確診病例，累計437人死亡、6599人確診；同時又有41名患者康復，痊癒總數來到654人。

● 印尼

印尼當局21日通報新增375起確診病例，使得累計確診總數增至7135例，同時也新增26起死亡病例，全國超過600人染病不治。

印尼齋戒月期間的返鄉潮將至，政府持續呼籲民眾今年暫勿返鄉，以免加速新型冠狀病毒蔓延，但效果不佳；總統佐科威21日宣布，將提出必要措施「禁止」民眾返鄉。

● 新加坡

新加坡確診病例21日新增1111例，累計達9125例，為遏阻新型冠狀病毒散播，總理李顯龍21日下午宣布，原本實施到5月4日的阻斷措施將延長一個月到6月1日為止。

新加坡宣布21日晚間11時59分起，暫時關閉較不重要的必要服務行業，凡專賣飲料、糕點等商店均關閉，包括珍珠奶茶，圖為盛港地區泡泡茶店湧進不少外帶人潮。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月21日

● 泰國

泰國21日通報確診病例新增19起，為1個多月來最低單日增幅，確診病例累計2811起，死亡病例達48起，有75%或2108名患者痊癒。

● 印度

疫情入侵印度總統府，一名總統府清潔工的兒媳20日確診，導致印度總統府125棟建築的人員全被隔離。

※ 歐洲

● 英國

英國女王伊麗莎白二世21日過94歲生日，但在疫情危機下取消祝壽禮炮。她兒子查爾斯王子和孫子威廉王子都在臉書祝福女王。王室則公開杯子蛋糕食譜，讓隔離在家的民眾試做。

法新社截至台北時間21日晚間7時統計顯示，英國1萬6509人死亡，12萬4743例確診。

● 法國

法國21日宣布，過去24小時內，境內死亡病例新增531起，總數來到2萬796起，是全球第4多，不過單日新增死亡人數再度趨緩。

歐美疫情持續延燒，無家可歸的街友直接受衝擊。不僅糧食來源無以為繼，連安全都面臨威脅。為避免病毒在街友間擴散，部分法國地方政府開始改造城堡為染病街友的臨時收容所。

● 德國

德國聯邦衛生部的羅伯特．科赫研究所（RKI）21日數據顯示，境內新增1785起確診病例，累計14萬3457例，境內死亡病例增加194起，累計4598人染疫不治。

德國巴伐利亞邦總理居德（Markus Soder）21日表示，由於疫情造成的「風險太高」，今年的慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）將會取消。

● 義大利

義大利民防保護局21日表示，過去24小時內死亡人數增加534名，累計2萬4648人染疫不治；感染病例新增2729起，累計18萬3957例確診，是全世界第3多，僅次於美國和西班牙。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）21日表示，政府將在本週結束前宣布如何逐步解除對抗疫情的封城措施，相關計畫將自5月4日起實施。

● 西班牙

西班牙政府指出，21日新增430起死亡病例，使得死亡總數來到2萬1282人。衛生部數據顯示，境內感染總數已從20萬210例增至20萬4178例。

西班牙北部班普羅納市（Pamplona）代理市長艾利塞德（Ana Elizalde）21日發表聲明表示，由於疫情危機，西國7月著名的聖佛明節（San Fermin festival）奔牛節活動已經取消。

西班牙北部班普羅納市由於疫情危機，取消7月著名的聖佛明節奔牛節活動。圖為西班牙民眾戴口罩防疫。（美聯社）

● 俄羅斯

俄羅斯疫情危機應對中心21日表示，過去24小時內新增5642起確診病例，使得全國感染總數來到5萬2763例。另外新增51起死亡病例，累計456人死於疫情。

疫情蔓延，俄羅斯國防部20日下令逾萬名官兵展開為期2週的強制隔離，已開始進行彩排的莫斯科紅場勝利日閱兵儀式也因疫情被迫取消。

● 奧地利

台灣剛啟動的第二波口罩援外行動，以中東歐國家為主要對象，其中30萬片日前運抵奧地利，奧國官員和醫院對台灣協助抗疫表示謝意。

● 土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）21日說，境內疫情開始進入高原期，目標是齋戒月之後讓人民生活恢復正常。

※ 美洲

● 美國

武漢肺炎肆虐全球，美國國務院21日表示，身為全球衛生及人道應對抗疫領袖，美國不只與國內多個政府單位合作，也與台灣等多個理念相近夥伴緊密協調，以提供太平洋島國防疫協助。

根據約翰霍普金斯大學最新統計數字，美國確診病例累計82萬3786例，死亡病例增至4萬4845例。

美國總統川普20日表示，鑒於疫情增溫，他將簽署行政命令「暫時禁止移民入境美國」。1090422