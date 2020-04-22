武漢肺炎入冬恐再襲 美CDC：重疊流感季更可怕

為防止武漢肺炎疫情回溫，紐約州長古莫15日宣布，將要求民眾在無法保持社交距離的公共場合配戴口罩。圖為紐約地鐵乘客戴口罩與手套防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月16日

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天警告，俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）冬天可能再襲美國，由於是在流感季開始時抵達，威力或會強過現在這波。

美國CDC主任芮斐德（Robert Redfield）接受「華盛頓郵報」（Washington Post）訪問表示：「病毒冬天對我國的攻擊，有可能比我們剛經歷的這波還難對付。」

從近來的住院率等指標可看出這波疫情持續緩和，當局現在得對未來幾個月病毒捲土重來做好準備。

芮斐德說，「我們會同時有流感疫情和新型冠狀病毒疫情」，這兩者結合，會讓美國醫療照護系統比第一波疫情時還要緊繃。

造成武漢肺炎的新型冠狀病毒去年年底在中國武漢現跡，美國今年1月20日傳出首例。

直到現在，美國已有近81萬人確診，4萬5000多人死亡。

芮斐德與其他公衛當局認為，嚴苛的居家令、全國商家與學校普遍關閉都有助減緩疫情蔓延，他強調，即使現在禁足令逐漸鬆綁，民眾仍應繼續遵守社交距離。

芮斐德還說，公衛當局也必須大幅提升採檢系統，透過追蹤接觸者，找出感染者的密切接觸史。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090422