角色互換 埃及向美國伸援手送醫療物資

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）埃及派出的醫療物資專機今天飛抵美國，以協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情；埃及往以往是美國對外提供最多援助的國家，如今角色互換。

法新社報導，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）亟欲鞏固與美國總統川普間的關係，先前也曾將醫療物資高調運往中國和義大利。

塞西辦公室發出的影片聲明可見一箱箱已包裝好、上頭用英文和阿拉伯文寫著「埃及人民致美國國民」的物資被裝進一架軍用貨機。

致力推動美埃關係的美國聯邦眾議員魯珀斯伯格（Dutch Ruppersberger）表示，這架飛機已經飛抵華府近郊的安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base）。

民主黨籍的魯珀斯伯格表示，這架飛機送來20萬枚口罩、4萬8000個鞋套和2萬頂手術帽以及其他物資。

不過部分人士質疑，全國1/3人口每日平均生活費僅1.5美元左右（約新台幣46元）的埃及，是否有能力對外提供救助。

埃及知名部落客大法老（The Big Pharaoh）推文寫道：「對於埃及送出醫療物資到義大利、英國和美國感到喜孜孜和驕傲的埃及人，大概都是負擔得起一片10埃及鎊（約新台幣20元）口罩的人。」

根據世界衛生組織，埃及迄今通報約3300起2019冠狀病毒疾病確診和250起死亡病例。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）1090422