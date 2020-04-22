美油商促政府向中國施壓 要求依約採購原油

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國獨立石油生產商對川普政府提出警告，指中國承諾在2年期間向美國採購524億美元原油，目前進度落後，但中國卻還從俄羅斯及沙烏地阿拉伯進口原油。

美國勘探與生產委員會（American Exploration and Production Council）致函美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），敦促美國政府對中國採取強硬態度。

委員會負責人布萊德柏利（Anne Bradbury）表示，中國在2020年的頭幾個月僅購買少量的美國原油，卻增加從沙烏地阿拉伯和俄羅斯購買原油的數量。

布萊德柏利說：「中國政府必須採取必要措施，以維持作為美國可信賴貿易夥伴國的良好聲譽，而不是增加從俄羅斯、沙烏地阿拉伯等國的進口量。」

美國勘探與生產委員會這項呼籲代表石油業者及其國會盟友的注意力已轉移，先前數周期間，他們關注的是沙國和俄國在提高產量上所發揮的作用。石油業龍頭先前就曾懷疑中國依據元月間美中貿易協議履行能源採購承諾的能力。

如今俄國、沙國及其他全球產油大國已商定大幅減產，美國石油業者轉而強調，中國的購買行動如何有助於消化美國過剩的原油。

布萊德柏利在信中向萊特海澤表示：「我們的石油業正處於關鍵時刻，必須採取一切可能措施來紓緩原油供應過剩問題，並減少美國獨立生產商的儲油量，尤其要讓中國承擔對美國的貿易義務。」（譯者：侯姿瑩/核稿：張佑之）1090422