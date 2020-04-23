武漢肺炎釀逾18萬死 世衛示警病毒短期不會消失

世界衛生組織22日表示，武漢肺炎將伴隨世人很長一段時間，多數國家目前仍在抗疫初期階段。與此同時，法新社統計的全球病歿人數已破18萬人。圖為美國民眾紛紛戴上口罩防疫。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年4月5日

（中央社巴黎22日綜合外電報導）世界衛生組織今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）將伴隨世人很長一段時間，多數國家目前仍在抗疫初期階段。與此同時，法新社統計的全球病歿人數已破18萬人。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，有些國家認為他們已控制住病毒，確診數卻又反彈增加；非洲與美洲案例增加趨勢也令人憂心。

根據法新社彙整官方數據顯示，截至台北時間今天凌晨3時，全球武漢肺炎死亡病例已增至18萬1234例，確診逾260萬2670例。

疫情已擴散至193個國家及地區，但至少59萬3800人已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

美國境內累計有4萬5950人病故，確診達83萬5316例，至少7萬6070名病患已康復。

義大利是全球疫情次於美國第2嚴重的國家，境內累計2萬5085人病故，確診達18萬7327例。

疫情重災國還包含西班牙（2萬1717死、20萬8389例確診）、法國（2萬1340死，15萬5860例確診）和英國（1萬8100死，13萬3495例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4632死和8萬2788例確診。

到目前為止，歐洲累計確診126萬1757例，11萬2855死；美國和加拿大累計確診87萬5112例，4萬7973死；亞洲累計確診17萬8630例，7389死；中東累計確診13萬7642例，5902死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診11萬6131例，5797死；非洲累計確診2萬5461例，1223死；大洋洲累計確診7942例，95死。（譯者：楊昭彥）1090423