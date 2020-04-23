法國政府賑濟企業 千萬勞工免失業

（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）為避免疫情衝擊經濟，發生企業大規模裁員或倒閉潮，法國政府效法德國2008年經濟危機時，協助企業支付員工停工時期薪資的計畫，目前超過6成企業申請，補助勞工破千萬大關。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，法國今年面臨第二次世界大戰以來最嚴重的經濟衰退，許多企業活動都被迫暫停。為降低企業遣散員工的壓力並協助封城解禁後的經濟振興，法國祭出大規模勞動津貼與企業借貸方案，協助僱主與勞工度過艱難時期。

法國勞動部長裴尼柯（Muriel Penicaud）昨日向媒體表示，目前已有6成私營企業申請所謂「部分失業」（chômage partiel），由政府支付勞工因疫情停工時期的薪資。根據方案，申報企業的僱員將獲得7成薪資；而領最低薪資的勞工，則可獲得全部薪資的紓困金。

裴尼柯指出，領「部分失業」紓困金的勞工人數，已衝破1000萬大關。申請補助的企業數仍持續上升，換言之，領紓困津貼的勞工人數仍會增加。法國禁足令開始後，經濟活動已下降36%，裴尼柯因此呼籲企業主在條件允許且遵守衛生規範的前提下逐漸復工，以保持法國經濟競爭力。

裴尼柯補充說道，申請部分失業比例最高的產業是工程營造業，93%的企業，已有120萬名勞工受惠；90%的旅館、餐飲業。勞動部上週已通過條例，擴大紓困金補助範圍，現在模特兒、表演藝術工作者、特約記者、航空業人員等，都是補助對象。

裴尼柯月初在「十字架報」（La Croix）的專訪中表示，大規模紓困計畫是效法「德國2008-2009年經濟危機，德國經驗顯示這個方案在振興方面很有成效」。法國國家審計院（Cour des Comptes）2011年的一份報告指出，由德國政府全額支付的方案「拯救了逾22萬名員工，而法國由企業部分負擔的方案則只直接保住了1.8萬名員工」。

儘管部分失業補助方案不是避免裁員的萬靈丹，但的確可能協助減少衝擊。國際信用保險業者科法斯（Coface）最新一期分析指出，即使經濟活動自第三季開始將逐漸恢復，2020年企業仍面臨倒閉危機。預估將有15%的法國企業宣告破產、11%德國企業宣告破產。然而英美情況更不樂觀，預估將有33%和39%的企業面臨倒閉命運。

為拯救經濟，法國國民議會上週已一讀通過預算法第二次修正案，希望再挹注1100億歐元（約新台幣3.6兆元）。新增預算項目除了協助不同經濟產業，也包括企業資助、低收入者救助、醫療人員津貼，以及購買口罩等。

參議院目前正在審議該提案，並表示希望針對不足之處再進行調整。據法媒指出，這個大規模的財政支出將推高法國財政赤字，預估將占法國國內生產總值的9.1%。（編輯：高照芬）1090423