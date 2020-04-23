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韓國確診新增8例 擬針對非法居留者強化防疫

最新更新：2020/04/23 13:09

（中央社首爾23日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增8例，累計1萬702例；當局正針對非法居留人士、街友等規劃強化防疫管理。

韓聯社報導，韓國單日新增確診數已連續6天在20例以下，其中3天在10例以下，增幅明顯趨緩。今天新增8例中有4例來自大邱；釜山、京畿道各1例；入境檢疫確診2例。

以感染來源分類，8例中有4例為境外移入，占半數。

死亡人數今天增加2例，累計240例，死亡率2.24%，80歲以上患者死亡率增至23.55%；痊癒解除隔離人數增加134例，目前仍在隔離治療人數降至2051人。

儘管確診數增幅已明顯趨緩，防疫當局仍認為疫情可能在冬季捲土重來，除確保充足醫療資源，也正與各地方政府商議規劃針對非法居留人士、街友等防疫死角強化管理。

當局先前也表示，已開始規劃針對外籍移工、療養院及醫院住院病患等較難檢疫到的族群進行抽查篩檢，預防疫情擴散可能。

韓國至今已篩檢逾58萬人，其中56萬3130人為陰性，尚有1萬139人正在等待篩檢結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：盧映孜）1090423

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