新加坡新增武漢肺炎1037起 確診總數1萬1178例

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）新加坡衛生部今天公告，初步確認新增武漢肺炎1037起，確診總病例達1萬1178例，新增病例多數是住在外籍勞工宿舍的工作准證持有人，僅21人是新加坡公民或永久居民。

新加坡外勞宿舍不僅是最大感染群，也是防疫關鍵，迄今多達32萬3000名移工住在外勞宿舍。

總理李顯龍日前曾發表談話，說明幾乎所有新增病例是來自外勞宿舍。社區傳播情況趨穩定，平均每天確診不到30起，大家要持續遵守阻斷措施規定，讓社區每天新增病例大幅下降到個位數，甚或零病例。

新加坡從4月7日起到5月4日實施為期28天的阻斷措施（Circuit Breaker），減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播，李顯龍21日再宣布將延長阻斷措施一個月到6月1日止。

新加坡也緊縮阻斷措施期的必要服務行業範圍，關閉更多工作場所，減少從事必要服務行業人員外出，讓每天外出工作的必要服務人員，從目前的20%下降到15%，降低病毒社區散播風險。

新加坡要求阻斷措施期間避免外出，儘量留在家裡，如非不得已外出，活動範圍最好限制於住家附近鄰里社區，把握快去快回原則，減少逗留時間。

新加坡目前未封城，沒有調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON ）等級到紅色警戒，但外界或視之為半封城或準封城狀態。（編輯：陳惠珍）1090423