駐聖保羅辦事處耶誕行善 援贈貧民度佳節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐聖保羅辦事處長馮光中（右3，穿藍西裝者）代表政府援贈食物籃給貝倫傳教會的「瓜達露佩之家」，由機構創辦人、義大利籍神父卡拉羅（右2）代表接受，天主教聖保羅總教區法政神父比宗（右1）出席觀禮。（駐聖保羅台北經濟文化辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 110年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）駐聖保羅台北經濟文化辦事處20日代表中華民國政府與巴西天主教機構合作，發揮人飢己飢的精神援贈食物籃，救濟當地的貧苦家庭歡度耶誕節。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長馮光中偕秘書陳正宏代表政府，援贈基本食物籃給聖保羅市貝倫傳教會的「瓜達露佩之家」（Missão Belém - Casa Guadalupe），由「瓜達露佩之家」創辦人、義大利籍神父卡拉羅（Gianpetro Carraro）代表接受，天主教聖保羅總教區法政神父比宗（José Bizon）出席觀禮，儀式簡單溫馨。

卡拉羅神父對馮光中等人到訪表達歡迎與感謝之意，說明貝倫傳教會目前在巴西、義大利及海地等國有近180間庇護收容所，長期對社會底層及弱勢人士進行救助。

「瓜達露佩之家」目前收留近60名流落街頭、老殘、失智及重症街友，盼藉由自然、冥想、非化學性療法幫助具毒癮或酒癮等收容民眾重生，回歸社會及家庭體系。

馮光中在瞭解機構及現場收容實況後表示，「瓜達露佩之家」是聖保羅社會保護網中最後防線，投入的作為抱持奉獻服務精神，令人為之動容。駐聖保羅辦事處未來樂願在能力範圍之內繼續提供協助，共同幫助聖保羅困苦民眾。

卡拉羅神父感謝駐聖保羅辦事處及台灣政府的善舉，表示將分送基本食物籃給周遭貧苦家庭，讓他們能夠歡度耶誕佳節。（編輯：陳惠珍）1101222