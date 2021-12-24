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駐立陶宛代表訪Volfas Engelman酒廠 與執行長共飲友誼象徵

2021/12/24 06:42（12/24 06:51 更新）
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駐立陶宛代表黃鈞耀（中）22日參訪立國歷史最悠久大型啤酒廠Volfas Engelman，與執行長霍巴巧斯卡斯（左）一同品嘗多款經典及特製啤酒。（駐立陶宛台灣代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 110年12月24日
駐立陶宛代表黃鈞耀（中）22日參訪立國歷史最悠久大型啤酒廠Volfas Engelman，與執行長霍巴巧斯卡斯（左）一同品嘗多款經典及特製啤酒。（駐立陶宛台灣代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 110年12月24日
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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）立陶宛今年首度參加台北國際食品展，其中包括5家啤酒商。駐立陶宛代表黃鈞耀在22日食品展開幕當天參訪立國歷史最悠久大型啤酒廠Volfas Engelman，表達對台立經貿關係進一步發展的期待。

Volfas Engelman創建於1853年，總部位於立陶宛第二大城考納斯（Kaunas）。黃鈞耀與公司執行長霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）一同品嘗多款經典及特製啤酒。值得一提的是，柚子、芒果等水果啤酒並非啤酒釀成了才加入果汁，而是水果也參與了發酵過程。

駐立陶宛代表處指出，霍巴巧斯卡斯分享，Volfas Engelman酒廠在第一次世界大戰期間曾因遭炸彈擊中而停產，但當地軍隊將啤酒廠列為優先搶救目標之一，酒廠的復原速度甚至比醫院還快，顯見立陶宛人對啤酒的熱愛。

黃鈞耀向霍巴巧斯卡斯表示，期待將有更多立陶宛廠商出口產品至台灣。立國捐贈疫苗給台灣，這讓Volfas Engelman啤酒在台爆紅暢銷，也成為雙邊友誼象徵。

立陶宛與中國今年因為立國率先退出北京與中東歐國家的17+1互動機制、立陶宛國會通過決議認定北京當局對新疆維吾爾族實施種族滅絕、駐立陶宛台灣代表處設立等議題交惡，中方持續透過外交、經貿脅迫等手段對立陶宛施壓，受影響的包括Volfas Engelman，自10月底起陸續有中國客戶取消訂單，損失總計至少50萬歐元。

外交部16日表示，面對中國的複合式脅迫，立陶宛挺台立場始終堅定不移；台灣將持續與立陶宛同在，加強雙邊合作的決心也不變。（編輯：楊昭彥）1101224

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

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