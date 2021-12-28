巴西巴伊亞州暴雨釀洪患沖毀房屋 逾6萬流離失所

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巴西東北部巴伊亞州南部12月初開始遭暴雨襲擊，已造成116個城市超過47萬人受災。圖為26日巴伊亞州伊塔佩汀加淹水景象。（美聯社）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）巴西東北部巴伊亞州（Bahia）南部從12月初開始遭暴雨襲擊，已造成116個城市超過47萬人受災，至少20人死亡，6萬多人流離失所，房屋和道路被河流洪水摧毀。

巴伊亞州長柯斯塔（Rui Costa）今天搭乘直升機視察伊塔佩汀加（Itapetinga）和伊托羅羅（Itororó）等受降雨嚴重影響地區，監督救援隊的工作。

聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、聖保羅、北大河（Rio Grande do Norte）、馬蘭豪（Maranhão）、巴萊巴（Paraíba）和謝吉貝（Sergipe）等州亦派出消防隊員前往巴伊亞州南部協助救災。

巴西國家氣象局（Inmet）指出，巴伊亞州南部強降雨是受到南大西洋幅合帶（SACZ）的影響，停滯的雲層至少連續4天在同一地區造成大量降雨。

巴西巴伊亞州伊塔佩汀加連日遭暴雨襲擊，房屋和道路被河流洪水摧毀。圖為26日伊塔佩汀加民眾抱著狗涉水行走。（法新社）

氣象專家哈吉（Willy Hagi）表示，南大西洋幅合帶是一條濕氣走廊，從巴西北部地區延伸到東南部和南大西洋，但今年底在巴伊亞州發生的是非典型和極端的氣候現象。

通常，南大西洋幅合帶的形成從南半球的春季9月中旬至10月開始，持續到秋季，但今年底南大西洋幅合帶位於更北的位置，且更嚴重地襲擊巴伊亞南部。

哈吉指出，至少有3個因素可能與巴伊亞最近的強降雨有關，包括反聖嬰現象（La Niña）、亞熱帶低氣壓和全球變暖。

一般來說，反聖嬰現象會造成巴西南部和東南部乾旱，北部和東北部降雨充沛，隨後發生洪水氾濫。但每一次出現的反聖嬰現象都不一樣。

2020年底到2021年5月的反聖嬰現象，造成亞馬遜過去120年最大的洪災；現在已進入另一個反聖嬰現象，預計至少持續到2022年第1季，再度響起大雨警報。

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12月初暴雨開始襲擊巴伊亞州南部時，南大河州聯邦大學（UFGRS）地理暨氣象學家艾奎諾（Francisco Eliseu Aquino）已指出，可能是因為南大西洋幅合帶與亞熱帶低氣壓的結合。

艾奎諾指出，大氣環流的變化顯示，巴西沿海較溫暖的海洋更容易形成這種低壓區。雖然目前還不能將氣候變化與巴伊亞南部強降雨直接聯結，但全球變暖，極端事件變得更加頻繁，很可能形成在巴伊亞出現的亞熱帶低氣壓。（編輯：韋樞）1101228