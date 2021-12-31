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特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回逾47.5萬輛

2021/12/31 04:50
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國國家公路交通安全管理局今天表示，特斯拉汽車公司（Tesla Inc）將召回超過47萬5000輛Model 3和Model S電動車，以處理會增加撞車風險的後視鏡頭和行李箱問題。

路透社報導，受影響車款的生產年分介於2014至2021年，總計召回輛數近50萬輛，幾乎等於特斯拉去年的交車數。

國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉將召回35萬6309輛2017年至2020年的Model 3，以處理後視鏡頭問題；另將召回11萬9009輛Model S，因為該車款前車蓋出了問題。

路透社未能聯繫上特斯拉請求置評。

國家公路交通安全管理局表示，Model 3的問題在於，「行李箱蓋開闔可能損壞後視鏡頭的電線束，使得後視鏡頭影像無法顯示」。

至於Model S則是閂鎖有問題，可能導致前行李箱無預警打開，擋住駕駛視線，提升撞車風險。

國家公路交通安全管理局表示，特斯拉稱就公司所知，沒有任何撞擊或傷亡事故與這次召回的原因有關。（譯者：楊昭彥）1101231

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