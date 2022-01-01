烏俄情勢緊繃 一烏克蘭士兵遭親俄分離軍擊斃

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭政府今天表示，一名烏軍士兵在與親俄羅斯的分離主義分子交戰時陣亡。美國先前已再度警告莫斯科，勿對鄰國烏克蘭發動任何攻擊行動。

法新社報導，烏克蘭軍方發布聲明說：「聯合部隊的一名軍人傷重不治。」聲明指出，分離主義分子在24小時內用手榴彈和小型武器發動了3場攻擊。

基輔和莫斯科間近幾個月緊張關係急遽升溫，俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大批部隊，引發西方國家指控克里姆林宮打算入侵烏克蘭。

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國際觀察團體12月22日表示，俄羅斯和烏克蘭已同意再度停火；但馬上在隔天，基輔和分離主義分子便相互指責對方打破協議。今天的士兵死亡，是停火協議後雙方首度有戰士陣亡。

美國總統拜登（Joe Biden）預定明天和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話。拜登本週已和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行3週多來第2次通話，他也第2度警告蒲亭，若俄國入侵烏克蘭，將面臨強硬回應。（譯者：張正芊）1110101